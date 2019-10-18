شؤون فلسطينية

مبادرة لازالة مكب عشوائي في مواصي خانيونس

مبادرة لازالة مكب عشوائي في مواصي خانيونس
رام الله - دنيا الوطن
نفذ فريق نشطاء مبدعون بالتنسيق مع بلدية خانيونس والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية مبادرة لإزالة مكب نفاية عشوائي محاذي لمسجد القبة غرب خانيونس جنوبي قطاع غزة.
وشارك في الحملة عدد من طلبة الكلية الجامعية بمشاركة عميد الكلية الدكتور محمد شبير.

وذكر شبير، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" أنه سيتم تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات مع فريق نشطاء مبدعون حسب خطة الكلية لهذا العام.

وأكد أن أبواب الكلية ستكون مفتوحة أمام فريق نشطاء مبدعون بكل إمكانياتها، مشيراً إلى أنه تم تنظيم أمسيتان داخل الحرم الجامعي تخللها قصائد شعرية عن خانيونس ومنطقة المواصي، بالإضافة لإحياء التراث والأغاني الشعبية.

وذكر أن المواصي ضمن استهداف الكلية وأنهم يعملون بالتنسيق مع جهات مانحة لتنفيذ مشاريع تنموية وحيوية داخل المواصي بالتنسيق مع فريق نشطاء مبدعون.

ويأتي المشروع لتوسعة الحديقة المحاذية لمسجد القبة على طريق المحررات من جهته قال بسام أبو فارس منسق فريق نشطاء مبدعون أن الهدف من المبادرة هو إزالة المكب لمنع انتشار الأوبئة والأمراض التي كانت تعترض المواطنين في تلك المنطقة.

وأضاف أن هذه المبادرة تخدم حوالي 1800 طالب وطالبة يتوجهون بشكل يومي لمدرسة جرار القدوة والتي تعتبر الوحيدة في منطقة المواصى.

وأوضح أن المبادرة تهدف إلى توسعة الحديقة المقامة بجوار المكب، لتصل مساحتها الاجمالية 3 دونمات ونص بعد أن كانت نصف دونم.

ولفت إلى أن العمل يجرى لاستكمال تطوير الحديقة بزراعتها بمساحات خضراء، إضافة لإنشاء مكان خاص بالسيارات بعد عمل تسوية كاملة للحديقة.

وأشار إلى أن فريق نشطاء مبدعون سيقوموا بالتنسيق مع الكلية الجامعية بتشكيل لجان صحية وعمل زيارات ميدانية للسكان المجاورين للحديقة والمسجد، لتوعيتهم وتقديم نشرات توعية في مجال التثقيف الصحي والبيئي ومخاطر النفايات.

وشكر ابوفارس بلدية خان يونس وطواقمها في تنفيذ توجيهات رئيسها م. علاء الدين البطة والقيام بدورها الخدماتي للسكان
وحضر البطة موقع المبادرة واطلع على تطورات العمل والتقي بفريق نشطاء مبدعون واهالى المواصي مؤكدا لهم دعم
اقسام ودوائر بلديته لحي المواصي وتقديم كل مابوسعه لانجاح المبادرات التى تعنى بنظافة الصحة والبيئة .


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