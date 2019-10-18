عطايا يلتقي دبور: لتنسيق المواقف خدمةً لأبناء شعبنا الفلسطيني

جانب من اللقاء

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رام الله - دنيا الوطن

التقى ممثل "حركة الجهاد الإسلامي" في لبنان إحسان عطايا، اليوم الخميس، السفير الفلسطيني في لبنان، أشرف دبور، في مقر السفارة ببيروت.



وجرى خلال اللقاء التأكيد على الموقف الفلسطيني والعمل الموحد لمعالجة كافة القضايا التي يواجهها أبناء شعبنا، والتشاور في الوضع الفلسطيني في لبنان بشكل عام، لتنسيق المواقف، بهدف تحقيق ما أمكن من مطالب اللاجئين الفلسطينيين، والتخفيف من معاناتهم.