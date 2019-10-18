شؤون فلسطينية

بحر: اتفاقية أوسلو سبب التطبيع ويجب شطبها فوراً

بحر: اتفاقية أوسلو سبب التطبيع ويجب شطبها فوراً
القيادي في حركة حماس الدكتور أحمد بحر
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر القيادي في حركة حماس الدكتور أحمد بحر أن التطبيع  العربي مع الاحتلال خيانة عظمى لقضية شعبنا الفلسطيني وسهم في خاصرتها.

وأكد بحر وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" على أن اتفاقية أوسلو والتنسيق الأمني مع الاحتلال هي السبب الرئيس لتشجيع العرب على التطبيع وتبادل الزيارات مع الكيان المحتل لأرضنا، مطالبا بشطب تلك الاتفاقية الأمنية المشؤومة.

وقال أن التطبيع جريمة متكاملة الأركان وفق الأحكام والمقاييس الشرعية والقومية والعروبية والسياسية والقانونية والتاريخية والأخلاقية.

وعبرعن رفضه لكافة أشكال التطبيع سواء السياسي او الاقتصادي والرياضي الثقافي.

ولفت إلى أن المطبعون العرب منحوا الاحتلال الغطاء السياسي في مواصلة عدوانه القائم وتنفيذ مخططاته العنصرية بحق أرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، كما أعطى التطبيع الضوء الأخطر في الاستمرار في التهويد والاستيطان وسفك الدماء وهدم البيوت ومصادرة الأراضي وحصار غزة والانتهاكات الخطيرة التي يقترفها بحق مسيرات العودة وكسر الحصار.

وطالب بموقف عربي رسمي وشعبي بوقف كافة أشكال التطبيع المعلن وغير المعلن.

وفي الذكرى الثامنة لصفقة وفاء الاحرار توجه بالتحية للأسرى البواسل في سجون الاحتلال لصمودهم الأسطوري أمام آلة القمع الإسرائيلية، مؤكدا وقوف شعبنا بكافة فصائله وقواه مع الأسرى في معركتهم ع الاحتلال.

ولفت إلى أن الحرية ستكون قريبة جدا مع صفقة مشرفة رغم انف قادة الاحتلال.

ولفت إلى أن مسيرات العودة والمقاومة من خلفها هي التي تعمل على حماية الثوابت الفلسطينية، وأفشلت مخططات أمريكا بما يسمى صفقة القرن، وشدد على أن مسيرات العودة مستمرة حتى تحقق جميع أهدافها بفك الحصار عن شعبنا، مثمنا الدور الكبير
للمقاومة الفلسطينية التي حمت تلك المسيرات وشكلت درع واقي لها ورسمت استراتيجية الردع.

وفي سياق متصل هنأ الدكتور بحر الأسير المحرر عبد الحليم بدوي من محافظة رفح، بعد قضائه 18 عاما في سجون الاحتلال.

أخبار ذات صلة

اصابة شاب ومتضامن واعتقال اخر خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة &#34;كفر قدوم&#34;

اصابة شاب ومتضامن واعتقال اخر خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة "كفر قدوم"

مبادرة لازالة مكب عشوائي في مواصي خانيونس

مبادرة لازالة مكب عشوائي في مواصي خانيونس

عطايا يلتقي دبور: لتنسيق المواقف خدمةً لأبناء شعبنا الفلسطيني

عطايا يلتقي دبور: لتنسيق المواقف خدمةً لأبناء شعبنا الفلسطيني

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب ‎طولكرم

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب ‎طولكرم

شاهد: منتدى الإعلاميين يكرم عدداً من وسائل الإعلام الفلسطينية

شاهد: منتدى الإعلاميين يكرم عدداً من وسائل الإعلام الفلسطينية

&#34;دنيا الوطن&#34; تكشف تفاصيل مقتل طفل في عمر العامين برفح

"دنيا الوطن" تكشف تفاصيل مقتل طفل في عمر العامين برفح

شاهد: روابي تطلق يوم تعريفي لبرنامج زمالة بالشراكة مع جامعة هارفارد

شاهد: روابي تطلق يوم تعريفي لبرنامج زمالة بالشراكة مع جامعة هارفارد

هيئة مسيرات العودة تدعو الرئيس التونسي الجديد لزيارة غزة

هيئة مسيرات العودة تدعو الرئيس التونسي الجديد لزيارة غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة سد النهضة

أزمة سد النهضة

شؤون فلسطينية

مبادرة لازالة مكب عشوائي في مواصي خانيونس

مبادرة لازالة مكب عشوائي في مواصي خانيونس

عطايا يلتقي دبور: لتنسيق المواقف خدمةً لأبناء شعبنا الفلسطيني

عطايا يلتقي دبور: لتنسيق المواقف خدمةً لأبناء شعبنا الفلسطيني

شاهد: روابي تطلق يوم تعريفي لبرنامج زمالة بالشراكة مع جامعة هارفارد

شاهد: روابي تطلق يوم تعريفي لبرنامج زمالة بالشراكة مع جامعة هارفارد

(خضر عدنان) يتساءل: أين الإعلام من جوع الأسرى المضربين من أجل كرامتهم؟

(خضر عدنان) يتساءل: أين الإعلام من جوع الأسرى المضربين من أجل كرامتهم؟

الحية: ما كان للاحتلال أن يتجرأ على الأقصى لولا الضوء الأخضر من المطبعين

الحية: ما كان للاحتلال أن يتجرأ على الأقصى لولا الضوء الأخضر من المطبعين

الديمقراطية تُطالب بالكشف عن الوزراء الذين التزموا بقرار إعادة الأموال لخزينة السلطة

الديمقراطية تُطالب بالكشف عن الوزراء الذين التزموا بقرار إعادة الأموال لخزينة السلطة

ستة أسرى يواصلون معركة الأمعاء الخاوية في ظروف قاسية

ستة أسرى يواصلون معركة الأمعاء الخاوية في ظروف قاسية

مستوطنون يمنعون المواطنين من قطف ثمار الزيتون شرق رام الله

مستوطنون يمنعون المواطنين من قطف ثمار الزيتون شرق رام الله

منوعات

فيديو: الإعلامية &#34;ديما صادق&#34; تغادر المستشفى وتنضم للمتظاهرين

فيديو: الإعلامية "ديما صادق" تغادر المستشفى وتنضم للمتظاهرين

راغب علامة يقترح وضع ضرائب على الهواء الملوث

راغب علامة يقترح وضع ضرائب على الهواء الملوث

إليسا: يا ويلكن من غضب الناس

إليسا: يا ويلكن من غضب الناس

شاهد: مخرج مصري يعلن &#34;مفاجأة رهيبة&#34; عن فستان زوجته مي عمر

شاهد: مخرج مصري يعلن "مفاجأة رهيبة" عن فستان زوجته مي عمر

بعد التجميل حلا شيحة تخطف الانظار بتغيير واضح في شكلها... ماذا فعلت؟

بعد التجميل حلا شيحة تخطف الانظار بتغيير واضح في شكلها... ماذا فعلت؟

للمرة الأولى... أصالة تتحدث عن &#34;طلاقها من طارق العريان&#34;

للمرة الأولى... أصالة تتحدث عن "طلاقها من طارق العريان"

ريهام سعيد توجه رسالة إلى بعض زملائها : &#34;بجد إخس&#34;

ريهام سعيد توجه رسالة إلى بعض زملائها : "بجد إخس"

شيماء سيف: اتفقت مع إيمي سمير غانم على هذا الحكم على حسن الرداد

شيماء سيف: اتفقت مع إيمي سمير غانم على هذا الحكم على حسن الرداد

ابنة فيفي عبده تخطف الأنظار باطلالة غريبة وجريئة

ابنة فيفي عبده تخطف الأنظار باطلالة غريبة وجريئة

ما هي حقيقة وفاة الفنان كاظم الساهر ؟

ما هي حقيقة وفاة الفنان كاظم الساهر ؟

عربي

باسيل: إما الانهيار الكبير أو الانقاذ الجريء

باسيل: إما الانهيار الكبير أو الانقاذ الجريء

الأسد: يجب العمل على وقف العدوان وانسحاب القوات التركية والأمريكية

الأسد: يجب العمل على وقف العدوان وانسحاب القوات التركية والأمريكية

السفارة المصرية في لبنان تدعو مواطنيها لتجنب مناطق الاحتجاجات

السفارة المصرية في لبنان تدعو مواطنيها لتجنب مناطق الاحتجاجات

العفو الدولية: تركيا ارتكبت جرائم حرب في سوريا

العفو الدولية: تركيا ارتكبت جرائم حرب في سوريا