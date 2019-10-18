استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب ‎طولكرم



وزعمت مصادر إعلام إسرائيلية، أن قوات الاحتلال المتواجدة بالقرب من الحاجز العسكري تدخلت بإطلاق النار صوب الشاب الفلسطيني أثناء محاولته تنفيذ عملية طعن ضد الجنود.



وقالت "القناة13" الإسرائيلية: "إن الجنود أحبطوا عملية طعن، وقاموا بتحييد المنفذ".



رام الله - دنيا الوطنأعلن الارتباط المدني الفلسطيني عن استشهاد مواطن، عقب إطلاق الاحتلال النار عليه، جنوب طولكرم، مشيرة إلى أن هويته غير معلومة حتى الآن.وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، النار صوب شاب فلسطيني عند حاجز "جبارة" قرب طولكرم شمال غرب الضفة الغربية المحتلة.