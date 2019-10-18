باسيل: إما الانهيار الكبير أو الانقاذ الجريء

وزير الخارجية جبران باسيل

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رام الله - دنيا الوطن

إعتبر وزير الخارجية جبران باسيل أن ما حصل هو تراكم أزمات واخفاقات والآتي اعظم ان لم يتم الاستدراك.



ورأى بعد لقاء رئيس الجمهورية في بعبدا، أن ما يحصل يمكن أن يكون فرصة لانقاذ لبنان واقتصاده ويمكن أن يتحول الى كارثة كبيرة اقتصادية ومالية واجتماعية وامنية ويدخل لبنان بالفوضى والفتنة. وقال: "إما الانهيار الكبير أو الانقاذ الجريء".



ولفت باسيل الى أن ما يحصل ليس موجها ضدنا وإنما لصالح مطالبنا ومطالب الناس ولصالح البلد.



وقال: "بعض الداخل يشن الحرب الاقتصادية على لبنان ويدعو لاسقاط العهد وهو يركب موجة شعبية صادقة ويحاول حرفها عن أهدافها المحقة".



ورأى أن "البديل عن الحكومة الحالية ضبابي وقد يكون الفوضى في الشارع وصولا الى الفتنة".



وأوضح باسيل أن "موقفنا حتى الأمس كان تقديم حل جذري واقرار موازنة تتضمن اصلاحات"، مؤكدا "اننا رفضنا فرض اي ضرائب جديدة".



وأشار الى أنه ما زال هناك امكانية للانقاذ في أيام معدودة من دون وعود فارغة، مشددا على ضرورة "الاجتماع والعمل وإن كانت الناس موجودة في الشارع".



وقال: "أنا مستعد للطلب من وزرائنا ونوابنا أن يرفعوا الحصانة والسرية المصرفية".