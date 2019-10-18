عربي

باسيل: إما الانهيار الكبير أو الانقاذ الجريء

باسيل: إما الانهيار الكبير أو الانقاذ الجريء
وزير الخارجية جبران باسيل
رام الله - دنيا الوطن
إعتبر وزير الخارجية جبران باسيل أن ما حصل هو تراكم أزمات واخفاقات والآتي اعظم ان لم يتم الاستدراك.

ورأى بعد لقاء رئيس الجمهورية في بعبدا، أن ما يحصل يمكن أن يكون فرصة لانقاذ لبنان واقتصاده ويمكن أن يتحول الى كارثة كبيرة اقتصادية ومالية واجتماعية وامنية ويدخل لبنان بالفوضى والفتنة. وقال: "إما الانهيار الكبير أو الانقاذ الجريء".

ولفت باسيل الى أن ما يحصل ليس موجها ضدنا وإنما لصالح مطالبنا ومطالب الناس ولصالح البلد.

وقال: "بعض الداخل يشن الحرب الاقتصادية على لبنان ويدعو لاسقاط العهد وهو يركب موجة شعبية صادقة ويحاول حرفها عن أهدافها المحقة".

ورأى أن "البديل عن الحكومة الحالية ضبابي وقد يكون الفوضى في الشارع وصولا الى الفتنة".

وأوضح باسيل أن "موقفنا حتى الأمس كان تقديم حل جذري واقرار موازنة تتضمن اصلاحات"، مؤكدا "اننا رفضنا فرض اي ضرائب جديدة".

وأشار الى أنه ما زال هناك امكانية للانقاذ في أيام معدودة من دون وعود فارغة، مشددا على ضرورة "الاجتماع والعمل وإن كانت الناس موجودة في الشارع".

وقال: "أنا مستعد للطلب من وزرائنا ونوابنا أن يرفعوا الحصانة والسرية المصرفية".

أخبار ذات صلة

فيديو..لبنان: الحريري يمهل شركاءه 72 ساعة لدعم الإصلاحات.. وسقوط قتيلين في طرابلس

فيديو..لبنان: الحريري يمهل شركاءه 72 ساعة لدعم الإصلاحات.. وسقوط قتيلين في طرابلس

الأسد: يجب العمل على وقف العدوان وانسحاب القوات التركية والأمريكية

الأسد: يجب العمل على وقف العدوان وانسحاب القوات التركية والأمريكية

السفارة المصرية في لبنان تدعو مواطنيها لتجنب مناطق الاحتجاجات

السفارة المصرية في لبنان تدعو مواطنيها لتجنب مناطق الاحتجاجات

العفو الدولية: تركيا ارتكبت جرائم حرب في سوريا

العفو الدولية: تركيا ارتكبت جرائم حرب في سوريا

نائب رئيس الوزراء اللبناني: استقالة الحكومة واردة

نائب رئيس الوزراء اللبناني: استقالة الحكومة واردة

فيديو: بسبب أحد المسؤولين.. إطلاق النار وسط بيروت يثير غضب المحتجين

فيديو: بسبب أحد المسؤولين.. إطلاق النار وسط بيروت يثير غضب المحتجين

الحريري يقرر إلغاء اجتماع مجلس الوزراء.. وأحزاب لبنانية تُطالب برحيل الحكومة

الحريري يقرر إلغاء اجتماع مجلس الوزراء.. وأحزاب لبنانية تُطالب برحيل الحكومة

شاهد: احتجاجات لبنان تتحول لفرصة لالتقاط الصور مع النيران المشتعلة

شاهد: احتجاجات لبنان تتحول لفرصة لالتقاط الصور مع النيران المشتعلة

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة سد النهضة

أزمة سد النهضة

شؤون فلسطينية

شاهد: روابي تطلق يوم تعريفي لبرنامج زمالة بالشراكة مع جامعة هارفارد

شاهد: روابي تطلق يوم تعريفي لبرنامج زمالة بالشراكة مع جامعة هارفارد

(خضر عدنان) يتساءل: أين الإعلام من جوع الأسرى المضربين من أجل كرامتهم؟

(خضر عدنان) يتساءل: أين الإعلام من جوع الأسرى المضربين من أجل كرامتهم؟

الديمقراطية تُطالب بالكشف عن الوزراء الذين التزموا بقرار إعادة الأموال لخزينة السلطة

الديمقراطية تُطالب بالكشف عن الوزراء الذين التزموا بقرار إعادة الأموال لخزينة السلطة

ستة أسرى يواصلون معركة الأمعاء الخاوية في ظروف قاسية

ستة أسرى يواصلون معركة الأمعاء الخاوية في ظروف قاسية

مستوطنون يمنعون المواطنين من قطف ثمار الزيتون شرق رام الله

مستوطنون يمنعون المواطنين من قطف ثمار الزيتون شرق رام الله

الهباش: الجماعات المتطرفة شوهت الإسلام لأجندات منحرفة

الهباش: الجماعات المتطرفة شوهت الإسلام لأجندات منحرفة

الاحتلال يستهدف أراضي المواطنين شرق خانيونس

الاحتلال يستهدف أراضي المواطنين شرق خانيونس

كهرباء القدس: أشخاص بمناطق لا تخضع للسيطرة الفلسطينية يسرقون التيار الكهربائي

كهرباء القدس: أشخاص بمناطق لا تخضع للسيطرة الفلسطينية يسرقون التيار الكهربائي

منوعات

فيديو: الإعلامية &#34;ديما صادق&#34; تغادر المستشفى وتنضم للمتظاهرين.. شاهدوا ردة فعلهم

فيديو: الإعلامية "ديما صادق" تغادر المستشفى وتنضم للمتظاهرين.. شاهدوا ردة فعلهم

راغب علامة يقترح وضع ضرائب على الهواء الملوث

راغب علامة يقترح وضع ضرائب على الهواء الملوث

إليسا: يا ويلكن من غضب الناس

إليسا: يا ويلكن من غضب الناس

شاهد: مخرج مصري يعلن &#34;مفاجأة رهيبة&#34; عن فستان زوجته مي عمر

شاهد: مخرج مصري يعلن "مفاجأة رهيبة" عن فستان زوجته مي عمر

بعد التجميل حلا شيحة تخطف الانظار بتغيير واضح في شكلها... ماذا فعلت؟

بعد التجميل حلا شيحة تخطف الانظار بتغيير واضح في شكلها... ماذا فعلت؟

للمرة الأولى... أصالة تتحدث عن &#34;طلاقها من طارق العريان&#34;

للمرة الأولى... أصالة تتحدث عن "طلاقها من طارق العريان"

ريهام سعيد توجه رسالة إلى بعض زملائها : &#34;بجد إخس&#34;

ريهام سعيد توجه رسالة إلى بعض زملائها : "بجد إخس"

شيماء سيف: اتفقت مع إيمي سمير غانم على هذا الحكم على حسن الرداد

شيماء سيف: اتفقت مع إيمي سمير غانم على هذا الحكم على حسن الرداد

ابنة فيفي عبده تخطف الأنظار باطلالة غريبة وجريئة

ابنة فيفي عبده تخطف الأنظار باطلالة غريبة وجريئة

ما هي حقيقة وفاة الفنان كاظم الساهر ؟

ما هي حقيقة وفاة الفنان كاظم الساهر ؟

عربي

باسيل: إما الانهيار الكبير أو الانقاذ الجريء

باسيل: إما الانهيار الكبير أو الانقاذ الجريء

السفارة المصرية في لبنان تدعو مواطنيها لتجنب مناطق الاحتجاجات

السفارة المصرية في لبنان تدعو مواطنيها لتجنب مناطق الاحتجاجات

العفو الدولية: تركيا ارتكبت جرائم حرب في سوريا

العفو الدولية: تركيا ارتكبت جرائم حرب في سوريا

نائب رئيس الوزراء اللبناني: استقالة الحكومة واردة

نائب رئيس الوزراء اللبناني: استقالة الحكومة واردة