شاهد: منتدى الإعلاميين يكرم عدداً من وسائل الإعلام الفلسطينية





وجاء تكريم المؤسسات الإعلامية، برعاية شركة (أورويدو) للاتصالات، حيث حضر التكريم مديرها التنفيذي بغزة هيثم أبو شعبان، وعدد من الإعلاميين الفلسطينيين.











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رام الله - دنيا الوطنكرم منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، الخميس، عدداً من وسائل الإعلام الفلسطينية، من بينها "دنيا الوطن"، وذلك في إطار جهود تلك المؤسسات بمجال الإعلام.