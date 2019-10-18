شؤون فلسطينية

شاهد: منتدى الإعلاميين يكرم عدداً من وسائل الإعلام الفلسطينية

شاهد: منتدى الإعلاميين يكرم عدداً من وسائل الإعلام الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
كرم منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، الخميس، عدداً من وسائل الإعلام الفلسطينية، من بينها "دنيا الوطن"، وذلك في إطار جهود تلك المؤسسات بمجال الإعلام.

وجاء تكريم المؤسسات الإعلامية، برعاية شركة (أورويدو) للاتصالات، حيث حضر التكريم مديرها التنفيذي بغزة هيثم أبو شعبان، وعدد من الإعلاميين الفلسطينيين.

لمزيد من التفاصيل عبر الفيديو التالي: 

 


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