القاتل اعترف.. "دنيا الوطن" تكشف تفاصيل مقتل طفل في عمر العامين برفح





خاص دنيا الوطنكشف أيمن البطنيجي، المتحدث بإسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، مسا اليوم الجمعة، تفاصيل عن جريمة قتل طفل (عامين) أمس الخميس في حي بدر في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.وأكد البطنيجي في تصريح لـ"دنيا الوطن" أن الطفل (أ،ح) تعرض للعنف عن طريق الضرب من قِبل جده، لافتاً إلى أنه تم توجيه التهمة لعدة أشخاص من نفس العائلة.وأشار المتحدث بإسم الشرطة، إلى أن المتهم الرئيسي في الجريمة هو الجد، مؤكداً أنه إعترف بإرتكابه للجريمة أثناء التحقيق .وكان البطنيجي قد أعلن أمس الخميس، عن وفاة طفل يبلغ من العمر عامين داخل منزله بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، في ظروف غير واضحه.