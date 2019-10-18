شاهد: روابي تطلق يوم تعريفي لبرنامج زمالة بالشراكة مع جامعة هارفارد

خاص دنيا الوطن - بهاء بركات

عقدت مدينة روابي جلسة تعريفية حول برنامج زمالة روابي لدعم قادة حاليين وناشئين من فلسطين، حيث تم اطلاق برنامج زمالة روابي لدعم قادة حاليين وناشئين في فلسطين، والذي ينفذ بالشراكة بين مؤسسة روابي وجامعة هارفارد العالمية.





وشاركت الخريجة ريم الجعفري تجربتها في دراسة تخصص الإدارة العامة وحصولها على شهادة الماجستير من كلية جون كينيدي للدراسات الحكومية في جامعة هارفارد، مع الحضور.





وقالت خريجة جامعة هارفارد والمستفيدة من برنامج الزمالة ريم الجعبري لـ "دنيا الوطن": إن منحة زمالة روابي هي منحة مخصصة للطلاب الفلسطينيين للدراسة في جامعة كلية "جون كينيدي" للدراسات الحكومية في هارفارد هارفارد، حيث أن الهدف من هذه المنحة هو المساهمة في بناء كادر قيادي فلسطيني قادر على البناء والتغيير في الوطن، كما ان المنحة تدعم الطلاب الفلسطينيين من الضفة وقطاع غزة والقدس وتستقطب طلاب القطاع الخاص وعام على حد سواء والمؤسسات الأهلية.





ومن جهته، قال بشار المصري مؤسسة مدينة روابي لـ "دنيا لوطن": إن برنامج زمالة روابي له اهمية كبيرة، وأهم نقطة فيه هي نقطة تطوير القدرات الفلسطينية وبشكل خاص القدرات التي يمكن أن تعود على الوطن وتساعد في بناء الدولة.