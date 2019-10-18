هيئة مسيرات العودة: إستمرار الحصار يدفعنا للإنفجار..وندعو الرئيس التونسي الجديد لزيارة غزة

حذرت هيئة مسيرات العودة، اليوم الجمعة، من سوء الأوضاع المعيشية بقطاع غزة جراء استمرار الحصار يوماً بعد يوم.



ودعت الهيئة في بيانها الختامي للجمعة الـ 79 لمسيرة العودة وكسر الحصار، والتي كانت بعنوان ( لا للتطبيع) المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة إلى التدخل من أجل إنهاء الحصار المفروض علينا، وإلا فإن الانفجار قادم، في وجه الاحتلال الإسرائيلي.





وتقدمت الهيئة إلى الاشقاء في تونس الخضراء ولمرشح فلسطين الريس الدكتور/ قيس سعيد بخالص التهنئة بنجاح العرس الديمقراطي، المتمثل في الانتخابات البرلمانية والرئاسية.



وحيت المواقف العروبية للرئيس التونسي الجديد المنتخب وخاصة موقفه المتقدم المعلن من التطبيع ووصفه التطبيع بخيانة عظمى، كما دعته لزيارة غزة كضيف عزيز على مسيرات العودة.







فيما استنكرت الهيئة في بيانها استمرار استباحة الاحتلال وقطعان المستوطنين للمقدسات كالمسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي، وفي ظل الممارسات الاجرامية التي يمارسها المستوطنون بحق أبناء شعبنا في الضفة لن تبقى دون رد، فقد عودنا جماهير شعبنا ومقاومته في كونها الحارس الأمين والحصن المنيع لمقدساتنا وحقوقنا.



وأكدت على ضرورة إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية مجددة دعمها بالرؤية الوطنية لتحقيق الوحدة وانهاء الانقسام كطريق لانجاز المصالحة.



وجددت دعمها للجهود المصرية لاستعادة الوحدة، حتى نستطيع طي هذه الصفحة السوداء من تاريخ شعبنا، ونتفرغ موحدين لمواجهة كل المخططات والمؤامرات التي تستهدف قضيتنا.



وقالت في الذكرى الثامنة لصفقة وفاء الأحرار التي أنجزتها المقاومة الفلسطينية ، والتي تم بموجبها تحرير 1027 أسيرة وأسيرة من داخل سجون الاحتلال مقابل الافراج عن الجندي المجرم جلعاد شاليط: نوجه تحية الفخر والاعتزاز إلى أبطال المقاومة الذين ساهموا في هذا الإنجاز وقدموا روحهم ودمائهم الطاهرة رخيصة من أجل حرية الاسرى.



وحذرت مجدداً من خطورة استمرار التطبيع مع إسرائيل، والذي تصاعد في الشهور الأخيرة على كافة النواحي الرياضية والاقتصادية والإعلامية والأمنية، ليشكّل هذا الورم السرطاني طعنة غادرة في خاصرة شعبنا الفلسطيني.



وأضافت "التطبيع مع الكيان الصهيوني، خيانة صريحة لكل شهداء ثورتنا وأمتنا العربية والإسلامية، وهو بمثابة قبول بالباطل وبالرواية الصهيونية ومس بالثوابت الوطنية وحتى المصالح العربية".



وأكملت : يستوجب حراك شعبي عربي عارم ضد كل المطبعين ومشاريع التطبيع، والضغط من أجل طرد السفراء الإسرائيليين، وسحب السفراء العرب من الكيان.

وتوجهت بالتحية إلى كل الهيئات والمؤسسات واللجان المناهضة للتطبيع والتي تواصل تصديها لكل أشكال التطبيع.وفي مقدمتهم صاحب مقولة التطبيع خيانة.



ودعت الجماهير الفلسطينية للمشاركة الحاشدة في الجمعة القادمة والتي تحمل عنوان "أسرانا ، أقصانا، قادموان" تأكيداً على استمرار دعمنا لأسرانا البواسل الذين يخضون معركة متواصلة ضد الاحتلال.



وختمت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار: اليوم تواصلون مسيراتكم بكل ثباتٍ ويقينٍ للأسبوع التاسع والسبعين على التوالي ضمن معركة تحطيم أوهام الكيان الإسرائيلي وروايته الزائفة. وجددت دعمها للجهود المصرية لاستعادة الوحدة، حتى نستطيع طي هذه الصفحة السوداء من تاريخ شعبنا، ونتفرغ موحدين لمواجهة كل المخططات والمؤامرات التي تستهدف قضيتنا.وقالت في الذكرى الثامنة لصفقة وفاء الأحرار التي أنجزتها المقاومة الفلسطينية ، والتي تم بموجبها تحرير 1027 أسيرة وأسيرة من داخل سجون الاحتلال مقابل الافراج عن الجندي المجرم جلعاد شاليط: نوجه تحية الفخر والاعتزاز إلى أبطال المقاومة الذين ساهموا في هذا الإنجاز وقدموا روحهم ودمائهم الطاهرة رخيصة من أجل حرية الاسرى.ودعت الجماهير الفلسطينية للمشاركة الحاشدة في الجمعة القادمة والتي تحمل عنوان "أسرانا ، أقصانا، قادموان" تأكيداً على استمرار دعمنا لأسرانا البواسل الذين يخضون معركة متواصلة ضد الاحتلال.وختمت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار: اليوم تواصلون مسيراتكم بكل ثباتٍ ويقينٍ للأسبوع التاسع والسبعين على التوالي ضمن معركة تحطيم أوهام الكيان الإسرائيلي وروايته الزائفة.





رام الله - دنيا الوطن