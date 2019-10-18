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شؤون فلسطينية

الجهاد: لا أوزان سياسة للعرب دون القدس..ومن يأتيها عبر الإحتلال لن نقبل به

الجهاد: لا أوزان سياسة للعرب دون القدس..ومن يأتيها عبر الإحتلال لن نقبل به
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الدكتور جميل عليان، أن العرب بدون القدس لا أوزان سياسية لهم وسيبقوا بلا أرقام، ويتوجب عليهم دعم مدينة القدس وأهلها بكل السبل، بالمال والسلاح والتضامن.

وقال عليان خلال مشاركته في جمعة "لا للتطبيع" ضمن مسيرات العودة: وصول المنتخب العربي السعودي لفلسطين في ظل الاحتلال أمر تطبيعي بامتياز وهو مرفوض، معرباً عن أسفه أنه جاء بدعوة رسمية من قبل السلطة الفلسطينية.

وأضاف "من يريد أن يأتي للقدس تحت حراب الاحتلال لن نقبل به، فالقدس عنوان للشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية، والمطلوب مقاومة الاحتلال وليس التطبيع معه".

وأكمل ، أن المعركة هي معركة بين الحق والباطل، وليست معركة مجاملات، مشدداً على ضرورة الوحدة حول القدس وفلسطين كي ننتصر.

وختم: يجب فتح معركة لنزع الشرعية عن إسرائيل وليس التطبيع معها، معرباً عن أمله من الشعوب العربية التي تنادي بتحرير فلسطين، أن تقف مع الفلسطينيين وقفة جادة، وتكبح جماح من يريدون اختراق هذا الموقف، من قبل المطبعين.



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