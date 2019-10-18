الجبهة الشعبية: رأس الاحتلال الإسرائيلي ليس بعيداً عن رصاص المقاومة الفلسطينية





رام الله - دنيا الوطنهدد هاني الثوابتة عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، اليوم الجمعة، اللإحتلال الإسرائيلي قائلاً: رأس الاحتلال الإسرائيلي ليس بعيداً عن رصاص المقاومة الفلسطينية.وأضاف الثوابتة خلال مشاركته في جمعة "لا للتطبيع" ضمن مسيرات العودة: كلنا ثقة بالمقاومة أنها ستحررالمزيد من أسرانا في سجون الاحتلال.وأشار إلى أن المطبعون مع الاحتلال "ثلة قليلة "لا تمثل الشعب الفلسطيني والامة الاسلامية، مضيفاً "أمتنا العربية تلفظ الكيان الصهيوني بكل مفرداته ولن تقبل بمشاريع الاحتلال".