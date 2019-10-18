الحية: ما كان للاحتلال أن يتجرأ على الأقصى لولا الضوء الأخضر من المطبعين





وأكد عضو المكتب السياسي لحماس، أن خطر التطبيع يداهم المنطقة مردفاً " من المؤسف فتح أبواب العواصم العربية أمام الاحتلال".





ووجه الحية رسالة إلى الأسرى في سجون الإحتلال: على أسرانا البواسل أن يراهنوا على المقاومة وما صفقة وفاء الأحرار إلا دليلاً على ذلك.



وأكمل: المقاومة مصممة على إخراج الاسرى من سجون الاحتلال أعزاء كرماء.



وقدم بدوره التحية للمرابطين في المسجد الأقصى، مؤكداً بأن المساس بالقدس خط أحمر، مضيفاً "نستنهض أبنائنا وشبابنا وفتياتنا أن يصعدوا هجماتهم في القدس".



وأكد في ذكرى صفقة وفاء الأحرار بأن الشعب الفلسطيني قادر على انتزاع حقوقه.







رام الله - دنيا الوطنجدد عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، اليوم الجمعة، تأكيده على تجذر مسيرات العودة كخيار شعبي لمواجهة الاحتلال.وأضاف الحية، خلال مشاركته في الجمعة الـ 79 من مسيرات العودة والتى جاءت بعنوان (لا للتطبيع): ما كان للاحتلال أن يتجرأ هذا الأسبوع على الأقصى لولا الضوء الأخضر من المطبعين.