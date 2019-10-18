السفارة المصرية في لبنان تدعو مواطنيها لتجنب مناطق الاحتجاجات

جانب من احداث لبنان

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رام الله - دنيا الوطن

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية يوم الجمعة أن السفارة المصرية بالعاصمة اللبنانية بيروت دعت مواطنيها إلى تجنب أماكن الاحتجاجات.



وقالت الوكالة "إن السفارة المصرية في بيروت دعت جميع المواطنين المصريين في لبنان إلى ضرورة الابتعاد عن مناطق التجمعات والتظاهرات، وتوخي الحذر أثناء تنقلاتهم، والالتزام بما يصدر عن السلطات اللبنانية من تعليمات في هذا الشأن حفاظا على سلامتهم".