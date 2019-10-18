أردوغان: سننقل جميع أراضي سوريا إلى الحكومة السورية الشرعية المقبلة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه بمجرد اكتمال أعمال صياغة الدستور وضمان وحدة أراضي سوريا ووحدتها السياسية ستنتقل جميع الأراضي إلى الحكومة السورية "الشرعية المقبلة".



وأكد أردوغان، وفق ما نقلته (الأناضول) أن عملية (نبع السلام) ستتواصل بحزم أكبر في نهاية مهلة 120 ساعة، إذا لم تلتزم الولايات المتحدة بوعودها في هذا الخصوص.



هذا وأوقف الجيش التركي مساء أمس الخميس عملية (نبع السلام) العسكرية التي أطلقها يوم 9 أكتوبر الجاري، ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة الذراع العسكري لحزب العمال الكردستاني في شمال سوريا.



واتفقت أنقرة وواشنطن أمس على وقف العملية العسكرية مدة 120 ساعة، لإنشاء منطقة آمنة، تكون تحت إشراف الجيش التركي، وسحب الأسلحة الثقيلة من حزب "ي ب ك" الكردي وتدمير جميع تحصيناته.



واتفقت الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا على أن"المنطقة الآمنة" في سوريا ستمتد على طول الحدود لمسافة 440 كيلومترا، وتصل شرقا إلى الحدود العراقية، ويصل عمق هذه المنطقة إلى 32 كيلومترا.