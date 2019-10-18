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شؤون فلسطينية

بدء توافد المواطنين إلى مخيمات العودة الخمس للمشاركة بجمعة "لا للتطبيع"

بدء توافد المواطنين إلى مخيمات العودة الخمس للمشاركة بجمعة "لا للتطبيع"
صور تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
بدأت الجماهير الفلسطينية بالتوافد، عصر اليوم الجمعة، الى مخيمات العودة الخمس المقامة على الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة فى الجمعة الـ 79 من مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار والتى جاءت بوسم "لا للتطبيع" وذلك رفضاً لكل أشكال التطبيع السياسي والاقتصادي والإعلامي والرياضي.

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة الكبرى، قد دعت الكل الفلسطيني للمشاركة بفعاليات اليوم بعد صلاة العصر مباشرة على أرض مخيمات العودة الخمس المنتشرة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأكدت الهيئة على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار بطابعها السلمى حتى تحقق أهدافها.

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