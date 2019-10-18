مباشر | اشتباكات بين عدد من المتظاهرين وقوات الأمن وسط بيروت

دولي

ترامب: تركيا والأكراد مثل طفلين ينبغي السماح لهما بالتصادم قليلا

ترامب: تركيا والأكراد مثل طفلين ينبغي السماح لهما بالتصادم قليلا
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
رام الله - دنيا الوطن
أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطريقة تعامله "غير التقليدية" مع النزاع بين تركيا والمقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا، قائلا إنه سمح للطرفين بالتصادم لفترة وجيزة قبل أن يتدخل.

وذكر ترامب ليلة أمس الخميس، في كلمة ألقاها أمام حشد من مؤيديه ضمن إطار حملته الانتخابية في ولاية تكساس، أن تركيا والأكراد "مثل طفلين في كثير من النواحي ينبغي السماح لهما بالتصادم قليلا ثم الفصل بينهما".

وتابع وفق ما نقلته وكالات إعلامية: "ما فعلته كان أسلوبا غير تقليدي: قلت إن عليهما أن يتقاتلا قليلا.. وتقاتلا لعدة أيام، وكان هذا القتال شرسا".

وأشار ترامب إلى أن كلا طرفي النزاع "أصدقاء للولايات المتحدة"، مضيفا: "لكن القتال اندلع بينهما وكان هذا مرعبا. لم يستطيعا التوصل إلى اتفاق، ولذلك توجهنا إلى هناك وأكدنا أننا نرغب في إعلان هدنة".

وأشاد الرئيس الأمريكي بموقف الوحدات الكردية إزاء الهدنة المتفق عليها أمس بين الولايات المتحدة وتركيا، مؤكدا أن الأكراد وافقوا على "التراجع قليلا".

وشدد ترامب على أن هذه الأحداث جاءت دون إراقة قطرة من دماء الأمريكيين، وأعرب عن نيته "إبقاء تنظيم "داعش" محبوسا" وإلقاء القبض على مزيد من مسلحيه، لافتا إلى أن تركيا مستعدة للمساعدة في هذه المسألة.

واستدعت تصريحات ترامب عن "التصادم بين طفلين" معارضة شديدة من قبل منتقدي الرئيس، إذ ذكّر مبعوث الإدارة الأمريكية السابق إلى التحالف الدولي لمحاربة "داعش"، بريت ماكغورك، بأن العملية التي شنتها تركيا الأسبوع الماضي ضد المقاتلين الأكراد في شرق الفرات أودت بأرواح مئات الأشخاص وأسفرت عن لجوء 200 ألف آخرين وهروب عدد من مسلحي "داعش" المحتجزين في المنطقة، مع ورود تقارير موثوق بها عن ارتكاب جرائم حرب، علاوة على إجلاء القوات الأمريكية من المنطقة وتسليم مواقعها إلى روسيا.

أخبار ذات صلة

أردوغان: سننقل جميع أراضي سوريا إلى الحكومة السورية الشرعية المقبلة

أردوغان: سننقل جميع أراضي سوريا إلى الحكومة السورية الشرعية المقبلة

انفجار داخل مسجد في شرق أفغانستان ومقتل 29 على الأقل

انفجار داخل مسجد في شرق أفغانستان ومقتل 29 على الأقل

استقالة وزير أميركي ورد اسمه بتحقيق عزل ترامب

استقالة وزير أميركي ورد اسمه بتحقيق عزل ترامب

العفو عن 550 ألف مدان في اليابان

العفو عن 550 ألف مدان في اليابان

إضراب عام في كتالونيا والأزمة تشتعل

إضراب عام في كتالونيا والأزمة تشتعل

قتلى في هجوم على مطار بالبرازيل

قتلى في هجوم على مطار بالبرازيل

تدخلات من كوشنر لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

تدخلات من كوشنر لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

فريق (صفقة القرن) يزور إسرائيل للقاء نتنياهو وغانتس

فريق (صفقة القرن) يزور إسرائيل للقاء نتنياهو وغانتس

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة سد النهضة

أزمة سد النهضة

شؤون فلسطينية

ستة أسرى يواصلون معركة الأمعاء الخاوية في ظروف قاسية

ستة أسرى يواصلون معركة الأمعاء الخاوية في ظروف قاسية

مستوطنون يمنعون المواطنين من قطف ثمار الزيتون شرق رام الله

مستوطنون يمنعون المواطنين من قطف ثمار الزيتون شرق رام الله

الاحتلال يستهدف أراضي المواطنين شرق خانيونس

الاحتلال يستهدف أراضي المواطنين شرق خانيونس

كهرباء القدس: أشخاص بمناطق لا تخضع للسيطرة الفلسطينية يسرقون التيار الكهربائي

كهرباء القدس: أشخاص بمناطق لا تخضع للسيطرة الفلسطينية يسرقون التيار الكهربائي

8 سنوات على صفقة &#34;وفاء الأحرار&#34;

8 سنوات على صفقة "وفاء الأحرار"

حماس تعد بتبيض السجون الإسرائيلية من الأسرى

حماس تعد بتبيض السجون الإسرائيلية من الأسرى

النخالة: المقاومة تتطور وتفرض معادلات وتوازنات جديدة في المنطقة

النخالة: المقاومة تتطور وتفرض معادلات وتوازنات جديدة في المنطقة

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين في حملة مداهمات بالضفة

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين في حملة مداهمات بالضفة

منوعات

شاهد: مخرج مصري يعلن &#34;مفاجأة رهيبة&#34; عن فستان زوجته مي عمر

شاهد: مخرج مصري يعلن "مفاجأة رهيبة" عن فستان زوجته مي عمر

بعد التجميل حلا شيحة تخطف الانظار بتغيير واضح في شكلها... ماذا فعلت؟

بعد التجميل حلا شيحة تخطف الانظار بتغيير واضح في شكلها... ماذا فعلت؟

للمرة الأولى... أصالة تتحدث عن &#34;طلاقها من طارق العريان&#34;

للمرة الأولى... أصالة تتحدث عن "طلاقها من طارق العريان"

ريهام سعيد توجه رسالة إلى بعض زملائها : &#34;بجد إخس&#34;

ريهام سعيد توجه رسالة إلى بعض زملائها : "بجد إخس"

شيماء سيف: اتفقت مع إيمي سمير غانم على هذا الحكم على حسن الرداد

شيماء سيف: اتفقت مع إيمي سمير غانم على هذا الحكم على حسن الرداد

ابنة فيفي عبده تخطف الأنظار باطلالة غريبة وجريئة

ابنة فيفي عبده تخطف الأنظار باطلالة غريبة وجريئة

ما هي حقيقة وفاة الفنان كاظم الساهر ؟

ما هي حقيقة وفاة الفنان كاظم الساهر ؟

هاجمت بعض متابعيها.. سما المصري تعتزل

هاجمت بعض متابعيها.. سما المصري تعتزل

إلغاء رخصة طيار واقعة محمد رمضان مدى الحياة

إلغاء رخصة طيار واقعة محمد رمضان مدى الحياة

عربي

السفارة المصرية في لبنان تدعو مواطنيها لتجنب مناطق الاحتجاجات

السفارة المصرية في لبنان تدعو مواطنيها لتجنب مناطق الاحتجاجات

العفو الدولية: تركيا ارتكبت جرائم حرب في سوريا

العفو الدولية: تركيا ارتكبت جرائم حرب في سوريا

نائب رئيس الوزراء اللبناني: استقالة الحكومة واردة

نائب رئيس الوزراء اللبناني: استقالة الحكومة واردة

شاهد: ملك الأردن يُنظف شواطئ العقبة

شاهد: ملك الأردن يُنظف شواطئ العقبة