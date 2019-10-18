فيديو: بسبب أحد المسؤولين.. إطلاق النار وسط بيروت يثير غضب المحتجين

رام الله - دنيا الوطنتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لنشطاء يظهر فيه إطلاق رصاص خلال الاحتجاجات التي شهدتها مناطق في العاصمة اللبنانية.وقالت مصادر إعلامية لبنانية، وفق ما نقلته (روسيا اليوم) إن إطلاق النار تم خلال مظاهرة من قبل مرافق لأحد المسؤولين اللبنانيين بعد أن منعه المحتجون من المرور.يذكر أن لبنان يشهد احتجاجات منذ يوم الخميس بسبب سوء الأوضاع المعيشية وفرض ضرائب جديدة.