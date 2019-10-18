شؤون فلسطينية

ستة أسرى يواصلون معركة الأمعاء الخاوية في ظروف قاسية

ستة أسرى يواصلون معركة الأمعاء الخاوية في ظروف قاسية
رام الله - دنيا الوطن
اكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن 6 أسرى فلسطينيين يواصلون معركة الامعاء الخاوية احتجاجاً على استمرار اعتقالهم الإداري، بينهم أسيرة،  في ظروف اقل ما يقال عنها انها قاسية وخطيرة.

  الباحث "رياض الاشقر" الناطق  الإعلامي للمركز أوضح بان أقدم الأسرى المضربين  الأسير المريض "أحمد عبد الكريم غنام" (42 عاما) من الخليل، وهو يخوض الاضراب منذ 97 يوماً متواصلة، ويقبع في مستشفى الرملة في ظروف قاسية، وقد نقص وزنه حوالى 25 كيلو جرام ، ويعانى من مشاكل بالقلب وهبوط السكر في الدم، ومصاب بآلام حادة ومستمرة في انحاء جسده،  ولا يستطيع الوقوف على قدميه، ونقل مؤخراً الى مستشفى "كابلان" بعد تدهور جديد على وضعه الصحى .

بينما يواصل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأسير "طارق حسين قعدان" (46عامًا) من مدينة جنين اضرابه المفتوح لليوم ال 80 على التوالي،  وكانت محكمة الاحتلال جددت له الإداري، بينما لا يزال يمتنع عن اجراء أي فحوصات طبية، ومتوقف عن الحديث مع الإداري لحين محاكمته القادمة .

ويعانى "قعدان" من ظروف صحية متردية وهناك خطورة على حياته، ونقص وزنه 18 كيلو جرام، ويعانى من صداع مستمر ودوخه والام في كل انحاء جسده، ولا يقوى على الحراك .

وبين "الاشقر" بأن الأسير "اسماعيل أحمد علي" (30 عاماً) من بلدة أبو ديس بالقدس يخوض اضراب عن الطعام منذ 87 يوماً متتالية احتجاجاً على اعتقاله الاداري،  وهو أسير سابق امضى 7 سنوات في سجون الاحتلال، ويقبع في مستشفى “الرملة”، ويعاني من هبوط حاد في دقات القلب التي وصلت نسبتها إلى 25 %، وضعف في عضلة القلب، والام في الكلى.

اضافة الى ان الاسير "علي" يشتكي من ألام شديدة ومستمرة في كافة أنحاء جسده، ولا يستطيع تحريك يديه وقدميه، ويستخدم الكرسي المتحرك للتنقل، ومصاب بدوار وصداع وتقيؤ، وخسر من وزنه أكثر من 22 كغم ، كما بدأ يظهر اخضرار في يديه وقدميه .

كذلك يواصل الأسير" مصعب توفيق الهندي" (29 عاماً) من بلدة تل في محافظة نابلس،  الاضراب عن الطعام منذ 25 يوماً، بعد اصدر امر ادارى بحقه، حيث انه اسير محرر اعيد اعتقاله في الرابع من شهر سبتمبر الجاري، وكان امضى 6 سنوات في سجون الاحتلال، معظمها تحت الاعتقال الإداري .

كذلك يخوض الأسير المحرر المعاد اعتقاله " أحمد عمر زهران" (42 عاماً) من قرية دير أبو مشعل غرب رام الله، منذ 21 يوماً، بعد ان نكث الاحتلال بوعده له خلال بإطلاق سراحه في اكتوبر بعد ان خاض اضراب عن الطعام في يوليو الماضي استمر 38 يوماً متتالية ، وجدد له الإداري لمرة ثالثة.

والأسير "زهران" أسير سابق كان امضى 15 عاماً في سجون الاحتلال على عدة اعتقالات، واعيد اعتقاله في  شهر مارس الماضي وصدر بحقه قرار ادارى وحين التجديد له لمرة ثانية خاض اضراب عن الطعام وعلقه بعد التوصل لاتفاق بإطلاق سراحه في اكتوبر، الَّا ان الاحتلال لم يوفى بوعوده وجدد له الإداري مما دفعه لخوض اضراب للمرة الثانية خلال هذا الاعتقال.

وأشار "الاشقر" الى ان الأسيرة التي الجنسية الأردنية "هبه احمد اللبدى" (24 عاماً)، تخوض ايضاً اضراب عن الطعام منذ 25 يوماً بعد اصدار امر اعتقال ادارى بحقها، وهى معتقلة منذ 20/8/2019 خلال وصولها برفقه والدتها لمعبر الكرامة، ورفضت مخابرات الاحتلال اطلاق سراحها وتم تثبيت الإداري بحقها لمدة 5 شهور.

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