دولي

استقالة وزير أميركي ورد اسمه بتحقيق عزل ترامب

استقالة وزير أميركي ورد اسمه بتحقيق عزل ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب استقالة وزير الطاقة ريك بيري، الذي ورد اسمه في التحقيق المتعلق بعزل الرئيس، في أحدث رحيل لمسؤول رفيع في إدارة ترامب.

وقال ترامب في تكساس "قام ريك بعمل رائع في مجال الطاقة لكن الوقت حان الآن.. ثلاث سنوات هي وقت طويل"، مشيرا إلى أنه "لدينا بديل له".

ويأتي الإعلان بعد يوم على نشر مقابلة قال بيري فيها إنه تواصل مع المحامي الخاص للرئيس رودي جولياني بناء على أوامر من ترامب حول قضية فساد في أوكرانيا.

أخبار ذات صلة

العفو عن 550 ألف مدان في اليابان

العفو عن 550 ألف مدان في اليابان

إضراب عام في كتالونيا والأزمة تشتعل

إضراب عام في كتالونيا والأزمة تشتعل

قتلى في هجوم على مطار بالبرازيل

قتلى في هجوم على مطار بالبرازيل

تدخلات من كوشنر لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

تدخلات من كوشنر لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

فريق (صفقة القرن) يزور إسرائيل للقاء نتنياهو وغانتس

فريق (صفقة القرن) يزور إسرائيل للقاء نتنياهو وغانتس

واشنطن: اتفقنا مع تركيا على وقف إطلاق النار شمال سوريا

واشنطن: اتفقنا مع تركيا على وقف إطلاق النار شمال سوريا

أردوغان يرفض وقف إطلاق النار وأمريكا تلوح بعقوبات جديدة

أردوغان يرفض وقف إطلاق النار وأمريكا تلوح بعقوبات جديدة

(أزرق أبيض) يوجه دعوة لـ(الليكود) ونتنياهو يقترح على غانتس حلاً لتشكيل حكومة

(أزرق أبيض) يوجه دعوة لـ(الليكود) ونتنياهو يقترح على غانتس حلاً لتشكيل حكومة

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة سد النهضة

أزمة سد النهضة

شؤون فلسطينية

ستة أسرى يواصلون معركة الأمعاء الخاوية في ظروف قاسية

ستة أسرى يواصلون معركة الأمعاء الخاوية في ظروف قاسية

مستوطنون يمنعون المواطنين من قطف ثمار الزيتون شرق رام الله

مستوطنون يمنعون المواطنين من قطف ثمار الزيتون شرق رام الله

الاحتلال يستهدف أراضي المواطنين شرق خانيونس

الاحتلال يستهدف أراضي المواطنين شرق خانيونس

8 سنوات على صفقة &#34;وفاء الأحرار&#34;

8 سنوات على صفقة "وفاء الأحرار"

حماس تعد بتبيض السجون الإسرائيلية من الأسرى

حماس تعد بتبيض السجون الإسرائيلية من الأسرى

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين في حملة مداهمات بالضفة

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين في حملة مداهمات بالضفة

مستوطنون يمنعون المزارعين من قطف الزيتون شمال شرق رام الله

مستوطنون يمنعون المزارعين من قطف الزيتون شمال شرق رام الله

جيش الاحتلال يُغلق شارع &#34;رام الله-نابلس&#34; لتأمين ماراثون للمستوطنين

جيش الاحتلال يُغلق شارع "رام الله-نابلس" لتأمين ماراثون للمستوطنين

منوعات

شاهد: مخرج مصري يعلن &#34;مفاجأة رهيبة&#34; عن فستان زوجته مي عمر

شاهد: مخرج مصري يعلن "مفاجأة رهيبة" عن فستان زوجته مي عمر

بعد التجميل حلا شيحة تخطف الانظار بتغيير واضح في شكلها... ماذا فعلت؟

بعد التجميل حلا شيحة تخطف الانظار بتغيير واضح في شكلها... ماذا فعلت؟

للمرة الأولى... أصالة تتحدث عن &#34;طلاقها من طارق العريان&#34;

للمرة الأولى... أصالة تتحدث عن "طلاقها من طارق العريان"

ريهام سعيد توجه رسالة إلى بعض زملائها : &#34;بجد إخس&#34;

ريهام سعيد توجه رسالة إلى بعض زملائها : "بجد إخس"

شيماء سيف: اتفقت مع إيمي سمير غانم على هذا الحكم على حسن الرداد

شيماء سيف: اتفقت مع إيمي سمير غانم على هذا الحكم على حسن الرداد

ابنة فيفي عبده تخطف الأنظار باطلالة غريبة وجريئة

ابنة فيفي عبده تخطف الأنظار باطلالة غريبة وجريئة

ما هي حقيقة وفاة الفنان كاظم الساهر ؟

ما هي حقيقة وفاة الفنان كاظم الساهر ؟

هاجمت بعض متابعيها.. سما المصري تعتزل

هاجمت بعض متابعيها.. سما المصري تعتزل

إلغاء رخصة طيار واقعة محمد رمضان مدى الحياة

إلغاء رخصة طيار واقعة محمد رمضان مدى الحياة

عربي

قرار لبناني بإقفال المدارس والجامعات

قرار لبناني بإقفال المدارس والجامعات

السيسي يوجه رسالة للمصريين بسبب &#34;الوزن الزائد&#34;

السيسي يوجه رسالة للمصريين بسبب "الوزن الزائد"

بشار الأسد: سنرد على &#34;العدوان&#34; التركي في أي منطقة من الأرض السورية

بشار الأسد: سنرد على "العدوان" التركي في أي منطقة من الأرض السورية

قرار جمهوري في مصر ببناء محطة جديدة لتحلية مياه البحر

قرار جمهوري في مصر ببناء محطة جديدة لتحلية مياه البحر