استقالة وزير أميركي ورد اسمه بتحقيق عزل ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب استقالة وزير الطاقة ريك بيري، الذي ورد اسمه في التحقيق المتعلق بعزل الرئيس، في أحدث رحيل لمسؤول رفيع في إدارة ترامب.



وقال ترامب في تكساس "قام ريك بعمل رائع في مجال الطاقة لكن الوقت حان الآن.. ثلاث سنوات هي وقت طويل"، مشيرا إلى أنه "لدينا بديل له".



ويأتي الإعلان بعد يوم على نشر مقابلة قال بيري فيها إنه تواصل مع المحامي الخاص للرئيس رودي جولياني بناء على أوامر من ترامب حول قضية فساد في أوكرانيا.