شؤون فلسطينية

الهباش: الجماعات المتطرفة شوهت الإسلام لأجندات منحرفة

الهباش: الجماعات المتطرفة شوهت الإسلام لأجندات منحرفة
قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش
رام الله - دنيا الوطن
أكد قاضي قضاة فلسطين، محمود الهباش أن الجماعات المنحرفة قامت بتشويه الإسلام وأخذته بعيدا عن ذاته وأصوله وحقيقته، مشيرًا إلى أن هناك فرقا بين من يخدم الإسلام ومن يستخدم الإسلام، وهذه الجماعات المنحرفة استخدمت الإسلام واستغلته وشوهته تنفيذا لأجندات منحرفة معادية للأمة الإسلامية وطموحاتها ومستقبلها وتدميرها.

جاءت أقوال الهباش في إحتفالية إطلاق حملة بعنوان "هذا هو الإسلام" بالعاصمة المصرية القاهرة والتي نظمتها وزارة الأوقاف المصرية في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، للتعريف بصحيح الإسلام وذلك بمناسبة قرب حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأكد الهباش أن ما فعلته الجماعات المنحرفة وليست المتطرفة، هو تشويه لحقيقة الإسلام وأخذته بعيدا عن ذاته وأصوله، مضيفا أن هناك فرقا بين من يخدم الإسلام ومن يستخدم الإسلام، وهذه الجماعات المنحرفة استخدمت الإسلام، وعلينا أن نعرف الإسلام للناس بحقيقته.

وأضاف قاضي القضاة ان يجب على العلماء ورجال الدين والمفكرين ورجال الإعلام والسياسة صياغة استراتيجية تكاملية شاملة لمواجهة أصحاب الفكر المنحرف وتوعية الشباب المتحمس لخدمة الدين بحقيقة الإسلامي الوسطي المعتدل الذي يتقبل الآخر ويقيم وزنا للحوار ويحترم الإنسانية جمعاء.

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