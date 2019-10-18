العفو عن 550 ألف مدان في اليابان

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت قناة "NHK" اليابانية بأن حكومة البلاد اتخذت قرارا بالعفو عن 550 ألفا من المدانين بجرائم مالية خفيفة، في ضوء الاحتفالات الرسمية بمناسبة جلوس الإمبراطور الجديد على العرش.



وأشارت القناة إلى أن هذا العفو لا يقضي بتخفيض مدة الحبس أو إلغاء الأحكام، ولن يخص إلا أولئك الذين حكم عليهم بغرامة مالية لارتكابهم جرائم خفيفة. وسيشمل هذا العفو بشكل عام 550 ألف شخص.



كما سيتم أيضا عفو ألف شخص لا يمكنهم البقاء في الحبس لمدة طويلة بسبب إصابته بأمراض خطيرة، والأشخاص الذين تم تقييد حقوقهم بعد إصدار الحكم عليهم بغرامة، ومن يعاني من ذلك فيما يخص البحث عن فرص العمل أو تربية الأطفال.



وستشهد اليابان في 22 أكتوبر الجاري المراسم الرسمية لاستعراض الإمبراطور الجديد ناروهيتو لرعاياه والضيوف الأجانب. وتعد هذه المراسم جزء من مراسم تنصيب الإمبراطور ناروهيتو على العرش والتي جرت في مايو الماضي.



وكان من المتوقع أن يجري في 22 أكتوبر الحالي أيضا المرور الاحتفالي للإمبراطور الجديد وزوجته على متن السيارة المكشوفة في شوارع العاصمة طوكيو، لكن الحكومة اتخذت أثناء جلستها اليوم الجمعة قرارا بتأجيل ذلك إلى 10 نوفمبر القادم على خلفية العواقب المأساوية لإعصار "هاغيبيس" الذي ضرب اليابان مؤخرا وأودى بأرواح أكثر من 70 شخصا.