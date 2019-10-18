الاحتلال يستهدف أراضي المواطنين شرق خانيونس

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رام الله - دنيا الوطن

أطقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، نيران رشاشاتها تجاه الأراضي الزراعية شرقي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.



وأفادت مصادر محلية، أنّ قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه الأراضي الزراعية القريبة من السياج الفاصل، بحي النجار في بلدة خزاعة شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات.