الحريري يقرر إلغاء اجتماع مجلس الوزراء.. وأحزاب لبنانية تُطالب برحيل الحكومة

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رام الله - دنيا الوطن

اتصل رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري برئيس الجمهورية ميشال عون وتم الاتفاق على إلغاء جلسة مجلس الوزراء اليوم.



وخلال الاتصال، جرى التداول بالاوضاع العامة والاجراءات الواجب اتخاذها للمحافظة على الاملاك العامة والخاصة، في خضم الأزمة التي ينر بها لبنان، ما أدى لخروج المتظاهرين إلى الشوارع والميادين.



وكانت الامانة العامة لمجلس الوزراء اللبناني، قد اعلنت، أنه تم الغاء الجلسة التي كان من المُقرَّر عقدها بعد ظهر اليوم الجمعة في القصر الجمهوري ببعبدا.



ومن المتوقع أن يتوجه الحرير برسالة للشعب اللبناني بعد ظهر اليوم الجمعة.



إلى ذلك، دعا رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في بيان، حكومة الحريري لتقديم استقالتها.



وقال جعجع: "أوجه دعوة صادقة إلى رئيس الحكومة سعد الحريري لاستقالة هذه الحكومة نظرا لفشلها الذريع في وقف تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد مما أوصلنا الى الحالة التي نحن فيها".



بدوره، دعا ئيس حزب الكتائب سامي الجميل، لاستقالة الحكومة اللبنانية على الفور، وقال: أدعو لاستقالة حكومة المحاصصة والتسوية وتشكيل حكومة اختصاصيين واجراء انتخابات نيابية مبكرة.



وأضاف الجميل: اليوم الشعب اللبناني انتفض وهذه الانتفاضة لن نسمح لاحد بأن يسرقها من الناس.



وتشهد لبنان تظاهرات شعبية عنيفة لليوم الثاني، تنديدا بسياسات الحكومة التقشفية والضرائب الجديدة التي فرضتها، وآخرها ضريبة الاتصال الخاص بالتطبيقات الذكية كـ"واتساب" و"فايبر".