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شاهد: احتجاجات لبنان تتحول لفرصة لالتقاط الصور مع النيران المشتعلة

شاهد: احتجاجات لبنان تتحول لفرصة لالتقاط الصور مع النيران المشتعلة
رام الله - دنيا الوطن
رغم اندلاع احتجاجات كثيفة في لبنان، واستمرار الأزمة الحكومية، وكذلك ما حدث من حرائق مؤخرًا، إلا أن الشعب اللبناني دائمًا ما يبدع في رسم لوحة له وسط كل الأزمات.

وتحولت الاحتجاجات التي شهدها لبنان لفرصة لالتقاط الصور مع النيران المشتعلة، ونرصد لكم بعض هذه الصور..



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