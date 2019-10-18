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قرار لبناني بإقفال المدارس والجامعات

قرار لبناني بإقفال المدارس والجامعات
رام الله - دنيا الوطن
على خلفية قرار رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، اتخذت بيروت قرارا عاجلا بسبب الوضع الحالي في البلاد.

وأصدر وزير التربية والتعليم اللبناني، أكرم شهيب، قراراً بإقفال المدارس والجامعات، الجمعة، بسبب الوضع الحالي في البلاد.

ونشرت قناة (الجديد) اللبنانية تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أوضحت من أن وزارة التربية والتعليم قد أصدرت هذا القرار على خلفية احتجاجات اندلعت في بيروت وعدة مناطق أخرى.

وفي سياق متصل، أصدر رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، مساء الخميس، قرارا عاجلا بعد اشتعال الاحتجاجات التي اندلعت في بيروت وعدة مناطق أخرى، على خلفية قوانين الضرائب الجديدة المفروضة على تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" وأمثاله.

ونقلت قناة "الجديد" اللبنانية عن وزير الاتصالات اللبناني، محمد شقير، قوله إنه تلقى اتصالا من رئيس الوزراء اللبناني، بشأن الدراسة المرتبطة بضريبة "واتسآب".

وقال شقير: الرئيس الحريري، طلب إيقاف الدراسة المتعلقة بواتسآب، وعدم تنفيذ أي شيء ولا رسوم إضافية على واتسآب ولا ما شابه واتسآب.

كما قال وزير المالية، علي حسن خليل "من حق الناس التعبير عن رفضها بطريقة سلمية، ومن المهم أيضاً أن تعرف الناس أننا لم نوافق على أي قرار حول واتسآب بالأمس، ولا حول غيره من الضرائب".

وتابع "ملتزمون بالموازنة الخالية من الضرائب، كما قدمناها لمجلس الوزراء".

وتجمّع مئات اللبنانيين، يوم الأحد الماضي، وسط مدينة بيروت ومناطق أخرى من العاصمة، احتجاجاً على قرار الحكومة اللبنانية فرض ضرائب جديدة طالت قطاع الاتصالات والوقود.

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