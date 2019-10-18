شاهد: ملك الأردن يُنظف شواطئ العقبة

شارك العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، وولي عهده، في تنظيف شواطئ العقبة مع مجموعة من الغطاسين صباح اليوم الجمعة.وبالأمس، شارك نحو 400 غطاس من مختلف القطاعات العسكرية والمؤسسات المدنية والجمعيات، في الحملة الوطنية لتنظيف مواقع الغوص على الشاطئ الجنوبي لمدينة العقبة.واكد مفوض الاقتصاد والسياحة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شرحبيل ماضي اهمية هذه الحملة التي شاركت فيها القوات المسلحة والدفاع المدني والقوة البحرية الاردنية والامن العام ومنظمات مجتمع مدني ومراكز غوص ومتطوعون تهدف الى تنظيف الشاطيء السياحي من الملوثات البيئية ومخلفات الزوار لاظهار الوجه الحضاري والسياحي الحقيقي لعروس البحر الاحمر مدينة العقبة وتوفير بيئة نظيفة للسياح المحليين والاجانب وخاصة هواة الغوص الذين يؤمون مدينة العقبة لهذه الغاية.