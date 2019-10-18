حماس تعد بتبيض السجون الإسرائيلية من الأسرى

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت حركة حماس، أن صفقة وفاء الأحرار، أثبتت قدرة المقاومة، بالالتفاف الشعبي حولها، على انتزاع حقوق الشعب الفلسطيني وحريته، وإجبار الاحتلال على الانصياع لإرادة المقاومة، وتجاوز الاحتلال ما سماه خطوطاً حمراء كان قد رسمها لنفسه.



وقال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم: إن الصفقة شكلت إنجازاً كبيراً لشعبنا الفلسطيني، ومقاومته الباسلة، وللمفاوض القسامي العنيد.



وشدد على أن قضية الأسرى ستبقى أولوية مركزية لحركة حماس بمستوياتها المختلفة، ولن يهدأ لها بال إلا بتبييض السجون من الأسرى.



وتوافق اليوم الذكرى الثامنة لإبرام صفقة "وفاء الأحرار" بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في واحدة من أبرز عمليات تبادل الأسرى على مدار تاريخ الصراع مع إسرائيل.



وأخلت المقاومة في مثل هذا اليوم قبل ثمانية أعوام سبيل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط مقابل الإفراج من سجون الاحتلال عن 1027 أسيرًا فلسطينيًا تم إطلاق سراحهم على دفعتين.



وتم الإعلان عن التوصل لاتفاق عملية التبادل في 11 تشرين الأول/ أكتوبر عام 2011 بوساطة مصرية، فيما جرت عملية التبادل في 18 من الشهر ذاته؛ ليتم الإفراج عن الأسرى، في هذه الصفقة الضخمة.