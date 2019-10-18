شؤون فلسطينية

النخالة: المقاومة تتطور وتفرض معادلات وتوازنات جديدة في المنطقة

النخالة: المقاومة تتطور وتفرض معادلات وتوازنات جديدة في المنطقة
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة
رام الله - دنيا الوطن
قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، إن المقاومة تحقق إنجازات وتفرض معادلات وتوازنات جديدة، رغم التعقيدات التي تحيط بها، مشددا على دور العلماء في التحريض على القتال والجهاد، وتحرير المسجد الأقصى.

جاء ذلك خلال لقاء خاص مع النخالة نظمه مساء الخميس، تجمع العلماء المسلمين في لبنان.

وأضاف النخالة: "دور العلماء هو جزء من دور الرسل، في الدعوة وإرشاد الناس والتحريض على قتال الأعداء، وهذه مهمة أساسية في اللحظة التي تواجه فيها الأمة التحديات والعداء".

وتابع: نحن جميعا في هذه الطريق الصعب والشاق، نحمل هم الإسلام وهم تحرير فلسطين، أنتم العلماء تقودون هذه المسيرة وتصوبون الطريق كلما كان هناك اعوجاج.. همتكم اليوم ضرورية وهامة لكل المسلمين".

وأكد النخالة أن قوى المقاومة اليوم أفضل من أي وقت مضى واجهت فيه العدوان، مضيفا: في سنوات قليلة المقاومة تقدمت وأصبحت تستطيع أن تواجه وتخلق توازنات وتفرض وقائع على الأرض في فلسطين ولبنان وإيران، وفي كل مكان ترفع فيه راية المقاومة".

وأضاف: كان العدو يسيطر في المنطقة تاريخيا، لكن اليوم المقاومة تنمو وتكبر وتواجه وتتحدى ويحسب لها حسابات كبيرة.. الشعب الفلسطيني يضع معادلات جديدة ويحدث وقائع هامة، فمن كان يحلم يوما ما أن مقاتلا فلسطينيا سيقف ويقول إن المقاومة تستطيع أن تقصف تل أبيب؟".

وأوضح بالقول: إن "قادة كبار في المنطقة لا يستطيعون أن يخالفوا إسرائيل في موقفها السياسي، بل يتقربون لها ويقدموا لها رسائل الود والطاعة، في حين يقف المجاهدون في مواجهة هذا المشروع الذي قيل إنه سيمتد من النيل إلى الفرات، وهو الآن يبني الجدر بفعل المقاومة والتضحيات وبقناعة المجاهدين الذين آمنوا بكتاب الله وآمنوا بالشهادة في سبيل الله"، وفق تعبيره.

وقال الأمين العام للجهاد: المقاومة جسد واحد ومتكاملة وتنظر في الأفق البعيد إلى تحرير المسجد الأقصى، هذا ليس حلما، هذا واقع يجب أن نؤمن به ونقتنع به، فإذا توفر الاستعداد والتضحية والإقدام والشجاعة سيحدث الانتصار، المهم أن نبذل ما في وسعنا ونقوم بتكليفنا وواجبنا ونتوقع من الله الدعم والنصر والتأييد".

وتحدث عن إنجازات ملموسة على الأرض، من أهمها أن الأمريكان اليوم بدأوا يجرون أذيال الخيبة ويتراجعوا،
لأن هناك ثمنا سيدفعونه إذا واجهوا المقاومة، في إشارة إلى انسحاب القوات الأمريكية من شمال سوريا.

وفيما يتعلق بفلسطين، قال النخالة: في فلسطين هناك تعقيدات كثيرة، ولكن هناك إيجابيات وإنجازات كبيرة، المقاومة تتعزز والمقاومون يزدادون التفافا حولها رغم الحصار ورغم قلة الإمكانيات، فنحن في وضع أفضل من أي وقت مضى ونتقدم كل يوم".

أخبار ذات صلة

كهرباء القدس: أشخاص بمناطق لا تخضع للسيطرة الفلسطينية يسرقون التيار الكهربائي

كهرباء القدس: أشخاص بمناطق لا تخضع للسيطرة الفلسطينية يسرقون التيار الكهربائي

الإعلامي الحكومي يُصدر تصريحًا حول المتسولين بغزة

الإعلامي الحكومي يُصدر تصريحًا حول المتسولين بغزة

8 سنوات على صفقة &#34;وفاء الأحرار&#34;

8 سنوات على صفقة "وفاء الأحرار"

حماس تعد بتبيض السجون الإسرائيلية من الأسرى

حماس تعد بتبيض السجون الإسرائيلية من الأسرى

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين في حملة مداهمات بالضفة

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين في حملة مداهمات بالضفة

مستوطنون يمنعون المزارعين من قطف الزيتون شمال شرق رام الله

مستوطنون يمنعون المزارعين من قطف الزيتون شمال شرق رام الله

جيش الاحتلال يُغلق شارع &#34;رام الله-نابلس&#34; لتأمين ماراثون للمستوطنين

جيش الاحتلال يُغلق شارع "رام الله-نابلس" لتأمين ماراثون للمستوطنين

غزة تستعد للمشاركة في جمعة &#34;لا للتطبيع&#34;

غزة تستعد للمشاركة في جمعة "لا للتطبيع"

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة سد النهضة

أزمة سد النهضة

شؤون فلسطينية

8 سنوات على صفقة &#34;وفاء الأحرار&#34;

8 سنوات على صفقة "وفاء الأحرار"

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين في حملة مداهمات بالضفة

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين في حملة مداهمات بالضفة

مستوطنون يمنعون المزارعين من قطف الزيتون شمال شرق رام الله

مستوطنون يمنعون المزارعين من قطف الزيتون شمال شرق رام الله

الطقس: انخفاض جديد على درجات الحرارة

الطقس: انخفاض جديد على درجات الحرارة

وفاة طفل بـ&#34;ظروف لم تتضح بعد&#34; بمدينة رفح جنوب القطاع

وفاة طفل بـ"ظروف لم تتضح بعد" بمدينة رفح جنوب القطاع

الجهاد الإسلامي تكشف نتائج زيارة وفدها للقاهرة

الجهاد الإسلامي تكشف نتائج زيارة وفدها للقاهرة

شاهد: وصول عدد من المحتجزين بمصر لقطاع غزة وقيادة الجهاد تستقبلهم

شاهد: وصول عدد من المحتجزين بمصر لقطاع غزة وقيادة الجهاد تستقبلهم

أبو سيف يبحث ونظيره التونسي أفق التعاون

أبو سيف يبحث ونظيره التونسي أفق التعاون

منوعات

شيماء سيف: اتفقت مع إيمي سمير غانم على هذا الحكم على حسن الرداد

شيماء سيف: اتفقت مع إيمي سمير غانم على هذا الحكم على حسن الرداد

ابنة فيفي عبده تخطف الأنظار باطلالة غريبة وجريئة

ابنة فيفي عبده تخطف الأنظار باطلالة غريبة وجريئة

ما هي حقيقة وفاة الفنان كاظم الساهر ؟

ما هي حقيقة وفاة الفنان كاظم الساهر ؟

هاجمت بعض متابعيها.. سما المصري تعتزل

هاجمت بعض متابعيها.. سما المصري تعتزل

إلغاء رخصة طيار واقعة محمد رمضان مدى الحياة

إلغاء رخصة طيار واقعة محمد رمضان مدى الحياة

جينيفر أنيستون تسبب عطلًا في إنستقرام بسبب هذه الصورة

جينيفر أنيستون تسبب عطلًا في إنستقرام بسبب هذه الصورة

ممثلة لبنانية تعترف باكتساب 13 كيلوغراماً من أجل دور

ممثلة لبنانية تعترف باكتساب 13 كيلوغراماً من أجل دور

شاهد آخر صور للفنان طلعت زكريا قبل وفاته

شاهد آخر صور للفنان طلعت زكريا قبل وفاته

نبيلة عبيد تكشف لأول مرة سبب رفضها الإنجاب

نبيلة عبيد تكشف لأول مرة سبب رفضها الإنجاب

منشورات أصالة وابنتها تعزز أنباء خلاف الفنانة وزوجها واستعدادهما للانفصال

منشورات أصالة وابنتها تعزز أنباء خلاف الفنانة وزوجها واستعدادهما للانفصال

عربي

قرار لبناني بإقفال المدارس والجامعات

قرار لبناني بإقفال المدارس والجامعات

السيسي يوجه رسالة للمصريين بسبب &#34;الوزن الزائد&#34;

السيسي يوجه رسالة للمصريين بسبب "الوزن الزائد"

بشار الأسد: سنرد على &#34;العدوان&#34; التركي في أي منطقة من الأرض السورية

بشار الأسد: سنرد على "العدوان" التركي في أي منطقة من الأرض السورية

قرار جمهوري في مصر ببناء محطة جديدة لتحلية مياه البحر

قرار جمهوري في مصر ببناء محطة جديدة لتحلية مياه البحر