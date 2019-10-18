شاهد: المحتجون في لبنان يغلقون طريق مطار بيروت ويدعون للثورة

وأعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ اللبناني، إصابة 60 فردا من العناصر الأمنية في احتجاجات المواطنين الأخيرة التي اندلعت بسبب الضرائب الجديدة التي تفرضها الحكومة.

وقالت قوى الأمن في بيان اليوم الجمعة: "وصل عدد الإصابات في صفوف العناصر الأمنية إلى 60، مع حرصنا وإيماننا بحرية التعبير".

رام الله - دنيا الوطنأغلق مجموعة من المحتجين في لبنان صباح اليوم الجمعة، طريق مطار بيروت بالإطارات المشتعلة، وظلوا ينادون "ثورة ثورة" وسط تواجد تعزيزات عسكرية كبيرة، وإطلاق نار مكثف.