شاهد: المحتجون في لبنان يغلقون طريق مطار بيروت ويدعون للثورة
رام الله - دنيا الوطن
أغلق مجموعة من المحتجين في لبنان صباح اليوم الجمعة، طريق مطار بيروت بالإطارات المشتعلة، وظلوا ينادون "ثورة ثورة" وسط تواجد تعزيزات عسكرية كبيرة، وإطلاق نار مكثف.
وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، إصابة 60 فردا من العناصر الأمنية في احتجاجات المواطنين الأخيرة التي اندلعت بسبب الضرائب الجديدة التي تفرضها الحكومة.
وقالت قوى الأمن في بيان اليوم الجمعة: "وصل عدد الإصابات في صفوف العناصر الأمنية إلى 60، مع حرصنا وإيماننا بحرية التعبير".
أغلق مجموعة من المحتجين في لبنان صباح اليوم الجمعة، طريق مطار بيروت بالإطارات المشتعلة، وظلوا ينادون "ثورة ثورة" وسط تواجد تعزيزات عسكرية كبيرة، وإطلاق نار مكثف.
وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، إصابة 60 فردا من العناصر الأمنية في احتجاجات المواطنين الأخيرة التي اندلعت بسبب الضرائب الجديدة التي تفرضها الحكومة.
وقالت قوى الأمن في بيان اليوم الجمعة: "وصل عدد الإصابات في صفوف العناصر الأمنية إلى 60، مع حرصنا وإيماننا بحرية التعبير".
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