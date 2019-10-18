الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين في حملة مداهمات بالضفة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الجمعة، حملة مداهمات وتفتيش بمنازل المواطنين، في الضفة الغربية.



وأفادت مصادر محلية، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أربعة مواطنين، خلال حملة لها، بأنحاء متفرقة من الضفة الغربية.



وأشارت، إلى أنّ قوات الاحتلال اقتادت المعتقلين إلى مراكز التحقيق الخاصة بها.