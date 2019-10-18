شؤون فلسطينية

مستوطنون يمنعون المزارعين من قطف الزيتون شمال شرق رام الله

مستوطنون يمنعون المزارعين من قطف الزيتون شمال شرق رام الله
رام الله - دنيا الوطن
منع مستوطنون، اليوم الجمعة، أهالي قريتي برقة وبيتين شمال شرق رام الله، من قطف ثمار الزيتون، الواقعة في منطقة "الشعب" بين القريتين، فيما هاجمت قوات الاحتلال المزارعين بقنابل الغاز.

وقال رئيس مجلس قروي برقة عدنان بركات، إن 16 مستوطنا، اقتحموا المنطقة وتعمدوا الانتشار فيها، لمنع المواطنين من قطف ثمارهم، وشرعوا بطرد الأهالي، وذلك تحت حماية قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز صوب المزارعين مما أدى لإصابة 4 منهم بالاختناق، نقلوا إلى قيادة برقة لتلقي العلاج.

وأوضح بركات، أن المستوطنين استولوا تحت تهديد السلاح يوم الثلاثاء الماضي على ثمار الزيتون في المنطقة ذاتها.

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