جيش الاحتلال يُغلق شارع "رام الله-نابلس" لتأمين ماراثون للمستوطنين
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شارع رام الله-نابلس لتأمين ماراثون للمستوطنين.
وكان جيش الاحتلال قد أعلن يوم أمس، أن الإغلاق سيستمر منذ الساعة الخامسة صباحا ولغاية الثانية عشر ونصف ظهراً، وذلك تنظيم ماراثون للمستوطنين، من مفترق قرية ترمسعيا إلى مفترق قرية زعترة.
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شارع رام الله-نابلس لتأمين ماراثون للمستوطنين.
وكان جيش الاحتلال قد أعلن يوم أمس، أن الإغلاق سيستمر منذ الساعة الخامسة صباحا ولغاية الثانية عشر ونصف ظهراً، وذلك تنظيم ماراثون للمستوطنين، من مفترق قرية ترمسعيا إلى مفترق قرية زعترة.
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