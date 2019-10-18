جيش الاحتلال يُغلق شارع "رام الله-نابلس" لتأمين ماراثون للمستوطنين

رام الله - دنيا الوطنأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شارع رام الله-نابلس لتأمين ماراثون للمستوطنين.وكان جيش الاحتلال قد أعلن يوم أمس، أن الإغلاق سيستمر منذ الساعة الخامسة صباحا ولغاية الثانية عشر ونصف ظهراً، وذلك تنظيم ماراثون للمستوطنين، من مفترق قرية ترمسعيا إلى مفترق قرية زعترة.