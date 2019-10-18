شؤون فلسطينية

غزة تستعد للمشاركة في جمعة "لا للتطبيع"

غزة تستعد للمشاركة في جمعة "لا للتطبيع"
رام الله - دنيا الوطن
تستعد الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، للمشاركة فى الجمعة الـ 79 من مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار والتى جاءت بوسم "لا للتطبيع" وذلك رفضاً لكل أشكال التطبيع السياسي والاقتصادي والإعلامي والرياضي.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة الكبرى الكل الفلسطيني للمشاركة بفعاليات اليوم بعد صلاة العصر مباشرة على أرض مخيمات العودة الخمس المنتشرة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأكدت الهيئة على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار بطابعها السلمى حتى تحقق أهدافها.

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