قوات الاحتلال تقتحم حفل زفاف شرق القدس وتعتدي على المتواجدين

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حفل زفاف في بلدة صور باهر جنوب شرق مدينة القدس، واعتدت على المتواجدين في المكان.



وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت الحفل، وتعمدت إرهاب المشاركين فيه، وسط حدوث مناوشات مع الأهالي تخللها اعتداء قوات الاحتلال على الشبان المتواجدين في المكان بالضرب.