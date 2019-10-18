دولي

تدخلات من كوشنر لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

تدخلات من كوشنر لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة
جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، عن زيارة قريبة لجاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى تل أبيب.

وتوقعت القناة (13) الإسرائيلية أن "يزور إسرائيل نهاية الشهر الجاري على أن يجتمع مع بنيامين نتنياهو، وللمرة الأولى مع زعيم تحالف حزب أزرق أبيض بيني غانتس".

وأوضحت القناة أن "البيت الأبيض رفض التعليق حول هذا الموضوع"، مشيرة إلى أنه سيرافق كوشنر في زيارته نائبه آفي بيركوفيتش الذي حل محل مبعوث عملية التسوية جيسون غرينبلات.

وذكرت أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران براين هوك سيرافق كوشنر أيضًا في زيارته.

ولفتت القناة إلى أن "زيارة كوشنر لإسرائيل تأتي في خضم نهاية المدة القانونية الممنوحة لنتنياهو لتشكيل حكومة جديدة، وعندما يكلف غانتس بتشكيل حكومة جديدة يرأسها".

وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن "زيارة كوشنر تهدف بشكل أساسي للتأثير في الوضع السياسي في إسرائيل واحتمالات تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة".

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