لأول مرة منذ شهر.. الدولار يصعد لأعلى سعر مقابل الشيكل

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رام الله - دنيا الوطن

صعد الدولار الأمريكي في بداية تعاملات اليوم الجمعة، أمام الشيكل الإسرائيلي لأعلى مستوى منذ حوالي شهر.



وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في بداية تعاملات اليوم الجمعة الى 3.52 شيكل للشراء، و3.55 للبيع، وهو أعلى مستوى مقابل الدولار الامريكي منذ شهر.



وجاءت أسعار العملات مقابل الشيكل الاسرائيلي الجمعة، كالتالي:



الدولار الأمريكي مقابل: 3.52 شيكل.



الدينار الاردني مقابل: 4.99 شيكل.



اليورو الأوروبي مقابل : 3.97 شيكل.



الجنيه المصري مقابل : 0.21 شيكل