الطقس: انخفاض جديد على درجات الحرارة

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 25-16 25-16 24-16 بيت لحم 25-16 25-16 24-16 رام الله والبيرة 24-15 24-15 23-15 طولكرم 28-20 28-20 27-20 نابلس 27-17 27-17 26-17 قلقيلية 28-20 28-20 27-20 جنين 29-18 29-18 28-18 سلفيت 25-16 25-16 24-16 طوباس 29-18 29-18 28-18 روابي 26-17 26-17 25-17 الخليل 24-15 24-15 23-15 غزه 27-21 27-21 26-21 أريحا 34-21 34-21 33-21 خانيونس 27-21 27-21 26-21 الأغوار الشمالية 32-19 32-19 31-19 رفح 28-20 28-20 27-20

رام الله - دنيا الوطنيكون الطقس اليوم الجمعة، معتدلا في معظم المناطق ، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.وهذه الليلة يكون الجو باردا نسبياً الى بارد في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.أما السبت فيكون الجو معتدلا في معظم المناطق ، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.ويوم الأحد، يكون الجو معتدلا في معظم المناطق ، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.أما الاثنين فيكون الجو معتدلا في معظم المناطق ، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:والله تعالى أعلم