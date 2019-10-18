وفاة طفل بظروف لم تضح بعد بمدينة رفح جنوب القطاع

قال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في غزة، أيمن البطنيجي: إن طفلاً يبلغ من العمر عامين توفي، مساء الخميس، داخل منزله بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.





وأضاف البطنيجي، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "وفاة الطفل (أ، ح) عامان، داخل منزله بمنطقة مخيم بدر في رفح جنوب قطاع غزة، في ظروف لم تتضح بعد".



وتابع البطنيجي: "الشرطة فتحت تحقيقاً، وسيتم عرض الجثة على الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة".







رام الله - دنيا الوطن