الجهاد الإسلامي تكشف نتائج زيارة وفدها للقاهرة

كشفت حركة الجهاد الإسلامي، مساء الخميس، تفاصيل زيارة وفدها برئاسة الأمين العام زيادة النخالة وعضوية خالد البطش ونافذ عزام للعاصمة المصرية (القاهرة).



وقالت الحركة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "وفد الحركة الذي ترأسه الأخ المجاهد زياد النخالة زار القاهرة لمدة أربعة أيام بدعوة مصرية كريمة".



وأضافت الحركة: "أجرى الأمين العام مباحثات شاملة مع الأشقاء المصريين حول مجمل تطورات الوضع الفلسطيني وتداعيات استمرار الحصار الاسرائيلي والاعتداءات التي يتعرض لها شعبنا وأسرانا".



وتابع البيان: "كما تم خلال الزيارة الاتفاق على إنهاء قضية الشباب العالقين والمحتجزين في مصر، حيث جرى تأمين وصولهم عبر معبر رفح برفقة أعضاء وفد الحركة من قطاع غزة"، معربةً عن شكرها للمسؤولين جهاز المخابرات العامة المصرية على تعاونهم وجهودهم.



رام الله - دنيا الوطن