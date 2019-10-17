فريق (صفقة القرن) يزور إسرائيل للقاء نتنياهو وغانتس

فريق ترامب لـ "صفقة القرن"

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رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية: إن جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي، سيزور إسرائيل نهاية الشهر الجاري، موضحةً أن كوشنر والفريق المشرف على خطة الإدارة الأمريكية للتسوية في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن"، والذي يضم مستشار الإدارة الأمريكية أفي بيركوفيتز، بالإضافة إلى المبعوث الخاص لشؤون إيران، برايان هوك، سيقوم بزيارة قصيرة لإسرائيل، يلتقي خلالها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزعيم تحالف "أزرق أبيض" بيني غانتس.



وتشير الصحيفة إلى أن لقاء كوشنر مع غانتس سيعقد لأول مرة،لافتةً إلى أن الفريق الأمريكي يسعى لفهم الآفاق السياسية لقبول حكومة إسرائيلية جديدة لـ "صفقة القرن"، علما بأن الإدارة الأمريكية لا تزال تستعد لنشر الشق السياسي من الصفقة بعد تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل.



ومن المتوقع أن يتوجه كوشنر من إسرائيل إلى السعودية للمشاركة في مؤتمر اقتصادي ينظمه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.