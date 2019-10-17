شؤون فلسطينية

شاهد: وصول عدد من المحتجزين بمصر لقطاع غزة وقيادة الجهاد تستقبلهم

شاهد: وصول عدد من المحتجزين بمصر لقطاع غزة وقيادة الجهاد تستقبلهم
رام الله - دنيا الوطن
وصل عدد من الفلسطينيين الذين كانوا محتجزين في مصر، إلى قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، وذلك بعد وساطة من قبل حركة الجهاد الإسلامي.

واستقبل المحتجزين، وفد رفيع المستوى من حركة الجهاد الإسلامي، الذي وصل من مصر بعد زيارة استغرقت عدة أيام، حيث أكدت حركة الجهاد الإسلامي، أن السلطات المصرية ستفرج اليوم الخميس، عن 81 محتجزاً لديها بالسجون المصرية، وذلك بعد زيارة وفد الحركة لمصر ولقاءه المسؤولين المصرين.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة، نافذ عزام، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن مصر ستفرج عن المحتجزين اليوم الخميس، مشيراً إلى أن 26 منهم سيرافق وفد الحركة لقطاع غزة.

وأوضح عزام، أن 55 من المحتجزين في طريقهم إلى قطاع غزة، حيث سيدخلون إلى القطاع قبل وصول الوفد. 

يذكر أن وفداً من حركة الجهاد الإسلامي برئاسة الأمين العام للحركة زياد النخالة وعضوية خالد البطش ونافذ عزام زارو القاهرة الأسبوع الجاري لبحث عدة ملفات فلسطينية.



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