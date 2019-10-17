شؤون فلسطينية

أبو سيف يبحث ونظيره التونسي أفق التعاون

أبو سيف يبحث ونظيره التونسي أفق التعاون
رام الله - دنيا الوطن
اجتمع الدكتور عاطف أبو سيف وزير الثقافة مع نظيره التونسي محمد زين العابدين مساء اليوم الخميس، على هامش اجتماعات وزراء الثقافة والسياحة العرب، وذلك في مقر الوزارة في تونس، وبحثا سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

وأكد أبو سيف أن العلاقات التاريخية الفلسطينية التونسية هي رصيد ثمين يقدره الفلسطينيون حكومة وشعبا، وهي خير دليل على الإيمان العربي والتونسي بالقضية الفلسطينية وعدالتها، مشيراً إلى أن فلسطين تحفظ دائما لتونس دورها الكريم في
استضافة الثورة الفلسطينية والقيادة وعلى رأسها الشهيد الراحل ياسر عرفات.

وأكد أبو سيف أهمية التعاون الثقافي بناء على هذه الأرضية المتينة في العلاقة بين البلدين والسعي لتطوير الشراكات مع المؤسسات الثفافية والفنية في فلسطين، والتبادل الثقافي بين أهل الفكر والفن والابداع الثقافي.

وتناول ما تتعرض له المؤسسات والفعاليات الثقافية خاصة في مدينة القدس من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي، وسياسة محو التاريخ الفلسطيني والكنعاني بكافة الطرق ومحاولات احلال ثقافة ليست من تاريخ المكان والمنطقة برمتها، كما استعرض أبرز الاحتياجات المطلوبة لتحقيق رؤية الوزارة في التأسيس لبنية ثقافية قادرة على الانتاج في كافة المجالات الفنية والثقافية الابداعية.

بدوره أكد الوزير التونسي محمد زين العابدين استعداده للتعاون في المجال الثقافي، وأهمية تنظيم أسبوع ثقافي خاص بالقدس للاحتفاء بها، وذلك في إطار تظاهرة تونس عاصمة للثقافة الإسلامية عن العالم العربي لسنة 2019. 

كما أشار إلى أهمية الاعداد لاتفاقية توأمة بين تظاهرتي "تونس عاصمة الثقافة الإسلامية عن العالم العربي لسنة 2019" و"القدس عاصمة الثقافة الإسلامية عن المنطقة العربية لعام 2019".

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