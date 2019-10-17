"التنمية" بغزة تعلن البدء بتنفيذ أولى مراحل جمع المتسولين من شوارع القطاع





وأضافت في بيان نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك): قامت اللجنة يوم الأربعاء الموافق 16/10/2019 ضمن مديرية التنمية الاجتماعية بغزة، وبالتعاون مع النيابة العامة والمباحث والشرطة النسائية، بتنفيذ مرحلة أولى من مراحل الجمع الميداني لحالات التسول، والتي استهدفت بشكل أساسي المتسولين الممتهنين للتسول والمشهورين.





وتابعت الوزارة: اعتقلت الفرق الميدانية رجلين وسيدتين من كبار السن وثمانية أطفال، حيث تبين للجنة أن من ضمنهم حالة واحدة لمريض نفسي، وتم تحويله لمستشفى الصحة النفسية، وحالة أخرى لمتسول عمره يزيد عن (80 عاماً)، يمتهن التسول ويرفض الامتناع، ولازال موقوفاً، وجاري التواصل مع العشائر لحل مشكلته.



وتابعت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة: "هناك حالات تسول لعدد اثنين من النساء، عمرهن يفوق (70 عاماً) تم تحويلهن لبيت الأمان للنساء المعنفات، منهم سيدة مريضة نفسياً، ولها عائلة جاري العمل على تسليمها لها.



كما تم جمع عدد من الأطفال يصل عددهم ثمانية أطفال، وهم من أكثر الأطفال تواجداً في الشارع والعمل جارٍ مع النيابة ما بين استدعاء لأهاليهم، وتحويلهم إلي مؤسسة الأحداث لبدء علاج نفسي وسلوكي لهم، ضمن الخطة العلاجية الموضوعة في برامجها المتنوعة في مجالات الدعم النفسي الاجتماعي والتعليمي والاقتصادي والقانوني والصحي.



وسوف تستمر الحملة في الأيام القليلة القادمة في معظم أحياء مدينة غزة والمحافظات الأخرى.







رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة: إن لجنة "معالجة مشكلة التسول" في محافظة غزة، نفذت أول مرحلة من مراحل جمع المتسولين من الشوارع، وهي الضربة الاستباقية في الحملة.