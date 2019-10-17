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بشار الأسد: سنرد على "العدوان" التركي في أي منطقة من الأرض السورية

بشار الأسد: سنرد على "العدوان" التركي في أي منطقة من الأرض السورية
رام الله - دنيا الوطن
قال  الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الخميس: إن  بلاده سترد على "العدوان التركي".

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن الأسد قوله إن بلاده "ستواجهه بكل أشكاله في أي منطقة من الأرض السورية عبر كل الوسائل المشروعة المتاحة"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

جاءت تصريحات الأسد بعد اتفاق بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد لصد العملية العسكرية التي تقوم بها تركيا في شمال شرق سوريا، والتي بدأت الأسبوع الماضي.




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