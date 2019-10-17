د.القدرة: اعتقال الصحفيين في غزة سياسة ظالمة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو الهيئة القيادية لحركة فتح د.حيدر القدرة، أن إقدام الأجهزة الأمنية في غزة على اعتقال الصحفيين ورجال الاعلام بهدف تكميم الأفواه هي سياسة ظالمة.



وأضاف القدرة: ما يحدث في ظل حالة الهدوء أن يتم اعتقال الصحفي هاني الأغا لمدة 22 يوماً ويمنع أهله وأصدقاؤه والجهات الحقوقية والأطباء الوصول إليه دون أي ذنب يقترفه، مؤكداً نحن في حركة فتح لا يمكن أن نقبل بتلك المعادلة، الاعتقالات وتلفيق الاتهامات.



وأشار القدرة أن سياسة اعتقال الصحفيين مرفوضة ولا يمكن أن نقبل بها ، دون أسباب تذكر إلا انهم مهنيين أو نقابيين، ولم يتم تقديم أي لائحة اتهام، والشائعات التي تظهر تعودنا عليها من أمن غزة و الهدف منها إطالة فترة الاعتقال و التشهير.



وشدد القدرة : يجب أن يخرج هاني الأغا من السجن والافراج عنه لأنه لا يوجد أي شيء ضده، ونحن مقبلون على انتخابات نقابة الصحفيين فلا يجوز تكميم الأفواه واعتقال الصحفيين بسبب أي فعالية أو دورات تدريبية للصحفيين.



وقال القدرة : سنقوم بنشاطات لفضح الاجراءات التي تقوم بها أجهزة الأمن بغزة بحق الصحفيين.