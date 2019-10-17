الاحتلال الإسرائيلي يغلق مدخلي بلدة كفل حارس شمال سلفيتّ ببوابة حديدية

قوات الاحتلال في الضفة الغربية - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، مدخلي بلدة كفل حارس شمال محافظة سلفيتّ، ببوابة حديدية.



وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أغلقت المدخلين الجنوبي والغربي للبلدة، ومنعت دخول المواطنين إليها أو الخروج منها، خاصة المزارعين العائدين من قطف ثمار الزيتون، كما نقلت وكال الأنباء الفلسطينية (وفا).