قيادي بـ"حماس": من حق تركيا الدفاع عن نفسها أمام التهديدات الخارجية

الجيش التركي - ارشيف

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عزت الرشق، اليوم الخميس: إنّ من حق تركيا، الدفاع عن نفسها، وحماية حدودها، من التهديدات الخارجية و"الجماعات الإرهابية".



وأوضح في تصريح خاص لوكالة (الأناضول):" حركة حماس تتفهم عملية نبع السلام التركية"، مشيراً إلى أن حركته تتسمك بـ "وحدة الأراضي السورية".



واستكمل قائلاً:" لدينا ثقة أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ليس لديه أطماع في سوريا، ولا في غيرها، إنما يريد من خلال العملية، المحافظة على أمن بلاده".



وقال: إن على الأمة "أن تنتهي من صراعاتها، كي تتفرغ للتحدي الكبير الذي يفرضه وجود العدو الصهيوني"، مبيناً أن إسرائيل هي الجهة المستفيدة من "المجموعات الإرهابية التي تُهدد تركيا، وغيرها من الدول".



وثمّن الرشق الموقف التركي "الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب المشروعة".