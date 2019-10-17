وزير الاقتصاد الوطني يشارك في يوم التأسيس الوطني لجمهورية كوريا



وأضاف: "نتطلع إلى دعمكم للعدالة وتقرير المصير، من خلال الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وتقديم الدعم السياسي للقضية الفلسطينية في المنظمات الدولية، وخاصة في الأمم المتحدة".



وأعرب عن تقديره للدعم المالي والفني الذي تقدمه كوريا للحكومة والشعب الفلسطيني من خلال مشاريع مختلفة في مجال الصحة وتكنولوجيا المعلومات والتعليم وبناء القدرات، بالاضافة الى المشاريع التي تقدمها الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لافتاً الى انه بالرغم من البعد الجغرافي بين البلدين إلا ان البلدين حرصتا على تعميق العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.



واشار العسيلي الى اهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي لم يتجاوز 60 مليون دولار في العام 2017 مؤكداً على السوق الفلسطيني ارتبط بعدد من الشركات الكورية المعروفة كما ارتبط اسم كوريا " "صنع في كوريا" بمفاهيم الريادة والقيادة والابداع .



وأكد العسيلي على اهمية تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات من خلال إنشاء لجنة وزارية مشتركة معرباً عن فخرة واعتزازه بهذه العلاقة والتطلع إلى الاستفادة من الخبرات الكورية متمنيا المزيد من التقدم والازدهار لكوريا.



رام الله - دنيا الوطنشارك وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الخميس، وبالنيابة عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، و رئيس الوزراء محمد اشتيه، في يوم التأسيس الوطني لجمهورية كوريا.وقال الوزير العسيلي في الكلمة: "نحافظ على هويتنا وتراثنا الذي يتعرض كل يوم للمصادرة من أطول احتلال في العصر الحديث، هذا الاحتلال لا يزال ينتهك جميع القوانين والقرارات الدولية ومستمر في الاعتداء وقمع المواطنين حرماننا من ممارسة حقنا الطبيعي في احداث تنمية حقيقية".