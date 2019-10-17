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(واتساب) في لبنان.. ست دولارات على كل مشترك

(واتساب) في لبنان.. ست دولارات على كل مشترك
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قرّر مجلس الوزراء اللبناني، اقتراح فرض رسم بقيمة 20 سنتاً على أول مكالمة يُجريها المشترك عبر الانترنت يومياً، على أن تكون الاتصالات التي تلي غير خاضعة للرسم.

ووفق ما ذكره موقع (لبنان 29) فإن ذلك يعني أنه في حال أقرّ مجلس النواب هذا الاقتراح، فإن كل مشترك يستعمل تطبيقات الاتصالات الصوتية عبر الانترنت، ومنها (واتساب)، سترتفع فاتورته بنحو ست دولارات شهرياً.

ويأتي هذا الاقتراح في وقت تقول فيه أرقام شركتي الخلوي: إن العائدات لم تنخفض بأكثر من 2 %، فيما الأموال التي تحوّل إلى الخزينة تراجعت 18% نتيجة المصاريف التشغيلية والرأسمالية التي ارتفعت أكثر من 32 في المئة.

وأثار هذا الاقتراح ردود أفعال غاضبة من قبل شرائح واسعة في لبنان، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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