شؤون فلسطينية

الكشف عن تفاصيل لقاء بين حركتي فتح وحماس في لبنان

الكشف عن تفاصيل لقاء بين حركتي فتح وحماس في لبنان
رام الله - دنيا الوطن
التقت قيادتا حركتي فتح وحماس في لبنان اليوم الخميس، في مقر سفارة فلسطين، بحضور سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية اشرف دبور.

وضم وفد فتح امين سرها وامين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي ابو العردات، عضو المجلس الثوري رفعت شناعة وامين سر اقليم لبنان حسين فياض، فيما ضم وفد حماس ممثلها في لبنان احمد عبد الهادي، نائب المسؤول السياسي للحركة جهاد طه، مسؤول العلاقات الفلسطينية مشهور عبد الحليم، المسؤول السياسي في شمال لبنان احمد الاسدي والمسؤول السياسي في بيروت علي ابو قاسم.

وجرى خلال اللقاء بحث الاوضاع الفلسطينية العامة في لبنان وتعزيز الموقف الفلسطيني الموحد في معالجة كافة القضايا التي تهم ابناء شعبنا.

وتم التأكيد على ضرورة العمل الموحد للتخفيف من معاناة شعبنا وتنسيق الجهود بين كافة الفصائل الفلسطينية للخروج برؤية واضحة حول واقع الوجود الفلسطيني القسري في لبنان.

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